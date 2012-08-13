Осенний макияж-2012: идеальный тон лица, натуральные оттенки. Мастер-класс от визажиста

Чтобы подобрать палитру модного осеннего макияжа, достаточно просто вспомнить о пестроте сентябрьских деревьев, еще теплых каплях дождя и сочных оттенках овощей и фруктов.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Этой осенью лучше отдать предпочтение естественным оттенкам: бежевый, коричневый, золотистый, слоновая кость.

В моде остается идеально ровный тон лица и бледность «фарфоровой» кожи. С наступлением прохлады можете использовать более плотные, нежели летом, тональные средства. Они, вместе с матовыми тенями для глаз, помогут создать мейк-ап в стиле nude, который остается в тренде уже несколько сезонов подряд.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Мы сейчас будем выполнять макияж в естественных оттенках. Под бровь наносим светлый оттенок.

Тот же тон, что мы нанесли под бровями, кладем на одну треть верхнего века, ближе к внутреннему уголку глаз. Текстура теней может быть как матовая, так и сатиновая. Слегка проходимся кисточкой и по нижним векам в уголках глаз.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

На середину века наносим золотистые тени.

Использование таких естественных оттенков хорошо тем, что подходит абсолютно к любому цвету глаз. Поскольку телесно-коричневая гамма может быть представлена как в холодных, так и в теплых тонах, то беспроигрышно смотрится и на любом цветотипе лица, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Уголок глаза подчеркиваем коричневым оттенком, который углубляет темный цвет.

Темно-коричневые тени тщательно растушевываем, особенно стараемся сгладить переход к золотистым теням.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Нижнее веко прорабатываем 1/3 коричневым, который .использовали в уголке. Вообще, нижнее веко мы никогда в макияже не бросаем. Все, что сделали на верхнем, нужно продублировать на нижнем.

Затем по линии роста ресниц проводим тонкую линию черной подводкой. Если вам удобнее пользоваться карандашом, осенью можете себе это позволить.

Область под бровями, на которую нанесены светлые матовые тени, подчеркиваем небольшим количеством перламутра.

В завершение макияжа глаз наносим тушь.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

На губы наносим карандаш телесного оттенка. Наносим блеск цвета спелого арбуза. Это придаст свежести.

Мейк-ап предстоящей осени помимо блесков предлагает смело использовать также помады насыщенных красных и вино-бордовых оттенков.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

И в завершение осеннего макияжа подчеркиваем скулы коричневыми оттенками.

Румяна мы не используем, а берем темно-коричневый оттенок для скульптурирования лица.

Для вечернего макияжа можете использовать и румяна. Но чтобы не стать похожей на матрешку, подбирайте цвета, по тону близкие к вашему естественному румянцу.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Естественный макияж – с идеальным тоном лица, с натуральными оттенками. Это и есть тенденции сезона.

Фиксируем результат прозрачной пудрой, и примерку осеннего образа можно считать успешно завершенной. У вас еще есть время для экспериментов, но этот, базовый вариант, обязательно будет дышать в унисон с теплой пестротой осенней листвы и вашим настроением.