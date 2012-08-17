Юлия Скалкович, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира»: Скорее бы все закончилось, хочу домой!

Новости Беларуси. На конкурсе красоты «Мисс Мира» Беларусь представит победительница национального конкурса красоты Юлия Скалкович. Финалистку определят уже завтра, 18 августа в городе Ордос, Внутренняя Монголия (КНР). (Прим., как стало известно 18 августа, титул «Мисс Мира-2012» завоевала китаянка).

В борьбу за титул самой красивой девушки мира Юлия отправилась 18 июля. Накануне отлёта она призналась, что не позволяет себе надевать короткие провокационные наряды, поэтому везет на конкурс двенадцать закрытых длинных платьев. К слову, из-за нарядов, которые белорусская красавица взяла на конкурс, её багаж превысил допустимые нормы в 50 кг.

Юлия Скалкович, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира»:

Я избегала платьев с волнующимими вырезами. Я не по таким нарядам. У каждого своя длина, которая считается приемлемой. Я себе не позволяю надевать короткое. Не считаю, что это хорошо – оголяться, тем более на сцене не понятно для кого… И купальник, который я везу, тоже достаточно скромный.

За время пребывания на конкурсе участницы исследовали местные достопримечательности, посещали музеи и выставки, примеряли национальные костюмы, готовили и дегустировали блюда национальной кухни. Напомним, участниц международного конкурса красоты «Мисс Мира» ожидала насыщенная программа: экскурсионные туры, полуфинальные отборы, пресс-конференции, торжественные приемы, фотосессии и ежедневные репетиции. У членов жюри было достаточно времени для того, чтобы оценить не только внешние данные, но и выявить скрытые таланты конкурсанток. За корону главной красавицы борются 122 девушки.

Уже определены пятерки претенденток на такие титулы «Мисс талант», «Мисс спорт» и «Топ-модель». Конкурсантке от Беларуси, к сожалению, не номинирована ни на одну из них, но организаторы обещают много приятных сюрпризов. Напомним, в творческом конкурсе белоруска исполнит национальный танец, стилизованный наряд для которого создан руками известных белорусских дизайнеров сестер Парфеновичей.

Связаться с Юлей невозможно: по условиям конкурса девушки должны хранить в тайне всё, что происходит в рамках конкурсной программы. На своей странице в социальной сети Скалкович написала, что устала и уже мечтает о том времени, когда окажется дома, в Беларуси.

Юлия Скалкович, представительница Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Мира»:

Скорее бы все закончилось, хочу домой!

Из-за постоянных репетиций, дефиле и экскурсий Юля успевает пообщаться только с родителями и женихом Андреем. Молодой человек поддержать любимую на мировом конкурсе не может: девушка должна находиться в китайском городе Ордос без сопровождения близких и белорусских представителей, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Андрей, молодой человек Юлии Скалкович:

Конечно, Юле там очень тяжело в моральном плане. Она скучает по дому, по близким. Последние дни она уже рвется домой, но не потому, что хочет бросить все, а потому что скучает. К тому же постоянные большие физические нагрузки. Встают они очень рано, ложатся спать очень поздно. Проблем в общении с конкурсантками у нее нет, она только рада такой тренировке своего английского. Условия у них отличные, в комнате живет с девочкой из Казахстана, у них комната на двоих. Юля очень сдружилась с представительницей Китая и Сингапура.

Андрей не берётся оценить шансы любимой девушки на международном конкурсе красоты. В случае победы молодому человеку придется отпустить Юлю на целый год, но он обещает, что всё бросит и отправится вслед за любимой.

Андрей, молодой человек Юлии Скалкович:

Сложно оценивать шансы на победу, там уже судят не по внешним данным, а по внутренним, ведь все девушки – красавицы. Большинство конкурсов направлено на общение, на то, чтобы посмотреть на поведение девушки в различных ситуациях. Ведь год победившая девушка будет ездить по миру и заниматься благотворительностью. Сложно сказать, как получится. Но если победим – я поеду вместе с ней. Когда она готовилась к «Мисс Беларусь», я всегда был рядом…

Сергей Нагорный, руководитель модельного агентства «Студия моды Сергея Нагорного» отмечает, что перспективы белорусской участницы на международном конкурсе достаточно высокие. Сергей был одним из членов жюри национального конкурса «Мисс Беларусь» и имел непосредственное отношение к выбору победительницы.

Сергей Нагорный, руководитель модельного агентства:

Я считаю, что перспективы хороши. Скажу больше: на нашем национальном конкурсе красоты давно не было такого интересного лица. Посмотрите на фото Юлии – это же белорусская Синди Кроуфорд! На последнем конкурсе «Мисс мира» победительницей в очередной раз стала девушка из Венесуэлы – с очень броской и яркой внешностью. В этой стране очень сильна школа подготовки к «Мисс мира». Там девочек готовят чуть ли не с 5 лет. Но при этом у представительниц этой страны много неестественной, созданной руками хирургов красоты. На такие примеры мы ориентироваться точно не будем. Все наши девушки, которые ездят на мировые конкурсы красоты, красивы природной красотой, не испорченной никакими инъекциями и пластическими операциями. И рано или поздно Беларусь докажет миру, что именно естественная красота должна побеждать и быть востребованной.

Руководитель модельного агентства о моде знает не понаслышке. В этом году «Студии моды Сергея Нагорного» исполняется 15 лет. За годы работы в модельном бизнесе Сергей убедился: белорусские девушки не нуждаются в услугах пластической хирургии. Нагорный признаётся, что типаж Юлии Скалкович идеален.

Сергей Нагорный, руководитель модельного агентства:

У нас в стране рождаются красивые девушки, которые не нуждаются в услугах пластической хирургии и при этом могут побеждать, это прекрасно демонстрирует наши возможности. Глядя на фотографии Юли, я искренне не понимаю, что тут может сделать хирург. Красотой девушку природа одарила щедро. Еще хочу заметить, что, по нашим наблюдениям, типаж лица победительницы «Мисс мира» не повторяется. Считается, что в моде классическая красота – и это так и есть. Высокие скулы, пропорциональные черты лица, правильный нос, яркие глаза, длинные естественные волосы, отсутствие татуировок…

Справка ctv.by

Юлия, студентка четвёртого курса Брестского государственного технического университета по специальности «архитектура». Руководствуясь современными архитектурными тенденциями, девушка мечтает построить заведение, возможно, музейный комплекс, который отразит своей формой белорусский характер и менталитет. Она свободно владеет четырьмя языками: русским, белорусским, английским и немецким. Хобби: кулинария, дизайн и декоративно-прикладное искусство, живопись. Любимые цветы: орхидеи.