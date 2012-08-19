Мисс мира 2012 на конкурсе в Китае выбрали китаянку, обожающую пельмени

Новости конкурса Мисс мира. 23-летняя Юй Вэнься (Yu Wenxia) получила титул самой красовой девушки мира в 2012 году, второе место заняла жительница Великобритании, третье - Австралии. В конкурсе участвовали девушки из 116 стран.

Юй Вэнься занимается музыкой и планирует стать учительницей музыки. Она любит путешествовать, петь, танцевать и играть на фортепиано. Описывает себя как человека, который следует за своей мечтой. Ее любимая еда — пельмени. Юй Вэнься - Мисс Китай 2012. Ее рост 177 см.

Список из 30 конкурсанток, которые набрали наибольшее количество баллов по результатам активности на мероприятиях Мисс мира и беседам с жюри, был определен перед финальным шоу.

Конкурс Мисс мира возник в 1951 году как скромные показы моделей купальников в Лондоне (Великобритания). В 2007 году этот конкурс уже выигрывала китаянка Чжан Цзылинь. Обе победы китаянок на Мисс мира одержаны тогда, когда конкурс проходил в Китае.

В 2013 году конкурс Мисс мира пройдет в Индонезии. После победы на конкурсе Мисс мира причитается награда примерно в 280 тысяч долларов, но по контракту все они тут же жертвуются на благотворительность. А победительнице достается лишь корона с бриллиантами стоимостью 16 тысяч евро, оплата квартиры на год в Лондоне и традиционное годичное участие в благотворительных акциях.

Список всех участниц можно посмотреть здесь.