Кружева, крупные воланы и жемчужный белый. Стилист назвала модные тренды лета
Пришло время свиданий под звездным небом и романтичных прогулок по набережной. Лето – повод показать себя во всей красе. Дизайнеры в буквальном смысле превратили одежду в витамин D, чтобы солнце всегда было рядом. И первый лучезарный тренд – ришелье. Из-за вуали Средневековья кружевная отделка выглянула в XXI век и влюбила истинных леди. Французская изысканность прекрасно гармонирует с морем и цветущими лугами. Добавьте шляпку-канотье, плетеную сумку и почувствуйте себя Скарлетт в большом городе.
Ольга Денисова, стилист:
Лето – это прогулки по росе. Мы вспоминаем, что многие из нас проводили свое детство летом в деревне, зачитываясь томиками стихов. Дизайнеры также вдохновляются этой эстетикой и используют много кружева. Это всегда нежность, тонкая изысканность и изящность.
Легкости мотылька и флирта добавят крупные воланы. История детства и бэби-долл летом актуальна, как никогда. Добавьте милоты принтом а-ля гжель или горошек и парите в облаках, иногда можно.
Если воланы для вас слишком, но хочется нежности и элегантности, ваш выбор – драматический перламутр. Жемчужный белый выглядит роскошным и неземным.
Не забыли дизайнеры и про сочные краски в духе малинки-вечеринки.
Ольга Денисова:
Длинное в пол с кораллово-красным оттенком – это возможность быть и в красоте, и в комфорте, потому что платье-комбинация – это всегда чувственно.
Таким образом у нас представлен цвет фуксии – это любимый цвет Диор. Прозрачность сейчас достаточно активный тренд – это будуарность, новая сексуальность.
Среди пикантных трендов 2020 – прозрачные боди и глубокие вырезы. Они хороши не только для встречи тет-а-тет, но и на каждый день, если сделать из откровенности тайну, накинуть пиджак или пододеть топ.
Входит в свою силу глубокий синий, причем фэшионисты пророчат «роял блу» долгую жизнь.
Ольга Денисова:
В этом сезоне – это тотал деним во всех своих ракурсах и образах. Это и юбки, и брюки, особенно в тренде макси-юбки с глубоким разрезом, это юбки на запах, полностью выполненные из денима.
На светском рауте можно выглядеть так, словно вы только сошли с полотна великого художника. Россыпь жемчуга, ручная вышивка, наряды, как произведение искусства, оставят о вас приятные воспоминания. Будьте прекрасными и больше улыбайтесь, и лето ответит вам взаимностью.