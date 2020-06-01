Кружева, крупные воланы и жемчужный белый. Стилист назвала модные тренды лета

Пришло время свиданий под звездным небом и романтичных прогулок по набережной. Лето – повод показать себя во всей красе. Дизайнеры в буквальном смысле превратили одежду в витамин D, чтобы солнце всегда было рядом. И первый лучезарный тренд – ришелье. Из-за вуали Средневековья кружевная отделка выглянула в XXI век и влюбила истинных леди. Французская изысканность прекрасно гармонирует с морем и цветущими лугами. Добавьте шляпку-канотье, плетеную сумку и почувствуйте себя Скарлетт в большом городе.

Ольга Денисова, стилист:

Лето – это прогулки по росе. Мы вспоминаем, что многие из нас проводили свое детство летом в деревне, зачитываясь томиками стихов. Дизайнеры также вдохновляются этой эстетикой и используют много кружева. Это всегда нежность, тонкая изысканность и изящность.

Легкости мотылька и флирта добавят крупные воланы. История детства и бэби-долл летом актуальна, как никогда. Добавьте милоты принтом а-ля гжель или горошек и парите в облаках, иногда можно.

Если воланы для вас слишком, но хочется нежности и элегантности, ваш выбор – драматический перламутр. Жемчужный белый выглядит роскошным и неземным.

Не забыли дизайнеры и про сочные краски в духе малинки-вечеринки.

Ольга Денисова:

Длинное в пол с кораллово-красным оттенком – это возможность быть и в красоте, и в комфорте, потому что платье-комбинация – это всегда чувственно.

Таким образом у нас представлен цвет фуксии – это любимый цвет Диор. Прозрачность сейчас достаточно активный тренд – это будуарность, новая сексуальность.

Среди пикантных трендов 2020 – прозрачные боди и глубокие вырезы. Они хороши не только для встречи тет-а-тет, но и на каждый день, если сделать из откровенности тайну, накинуть пиджак или пододеть топ.

Входит в свою силу глубокий синий, причем фэшионисты пророчат «роял блу» долгую жизнь.

Ольга Денисова:

В этом сезоне – это тотал деним во всех своих ракурсах и образах. Это и юбки, и брюки, особенно в тренде макси-юбки с глубоким разрезом, это юбки на запах, полностью выполненные из денима.