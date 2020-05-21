Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»

Уж очень хочется лета! В магазинах «Марко» оно уже наступило. Новая женская коллекция ожидает своего выхода в свет.

Ирина Кузьмина, заведующая магазином «Марко»:

В летней коллекции представлена обувь статусная, модельная, классическая, а также комфортная в стиле кэжуал. Большое разнообразие моделей по цвету, по фактуре, по декору из натуральных и синтетических материалов. Модели «Марко» разрабатывают также для самых разных ножек, представлен широкий ассортимент комфортной обуви XXL.

Сандалиям в этом сезоне дизайнеры уверено говорят: «Да». Перешагнув века, предмет античной роскоши сегодня дает фору. Выраженная подошва и металл – драматично и современно. Юлия Ростовцева-Саранчина, стилист:

Сандали в спортивном стиле, пришедшие к нам из туристической обуви, актуальны не первый сезон и в компании «Марко», например, представлены модели из натуральной кожи и с текстилем. Модели украшены различным декором, например, велькро или бусинами.

Буквально босиком по песку. Натуральные оттенки и «дикий» принт – вот и модная Сахара в каменных джунглях.

Вальсировать по улицам мегаполиса можно, и цокая каблучком.

Юлия Ростовцева-Саранчина:

Актуальными этим летом являются обувь с квадратными носами и с острыми носиками. Например, в магазинах «Марко» вы можете найти такие босоножки мюли с квадратным носом и с квадратным каблучком.

Стоит обратить внимание на модели с перфорацией. К примеру, вот такие лоферы позволят быть стильными тем, кто не может позволить себе, в силу дресс-кода, надевать обувь с открытыми носами летом.

Слингбэки – разновидность туфелек или босоножек с открытой пяточкой, они впишутся в гардероб у деловой леди.

Выбирая обувь, приходится считаться не только с нарядом, но и с погодой за окном.

Выглядеть с иголочки и всегда по погоде удается телеведущей Юлии Самусенко. Юлия Самусенко, ведущая рубрики «Не только о погоде»:

Конечно, в кадре хочется блистать и в этом мне помогает обувь «Марко». Я предпочитаю стильные модели, и в то же время чтобы они были комфортные, потому что на съемках иногда приходится работать по несколько часов, бывают очень длительные съемки. И вот такие красивые, и в то же время удобные модели мне помогают.

Что говорить, кроссовки не первый год на вершине популярности. Их есть за что ценить. Юлия Ростовцева-Саранчина:

В «Марко» уделили большое внимание линейке именно кроссовок в летней коллекции. Присутствуют такие варианты, как белые кроссовки с перфорацией, с необычным текстилем, цветные кеды. Вы сможете найти различные вариации платформ. Например, плоские платформы, рельефные подошвы, подошвы с металлическим напылением.

Также большое внимание уделили верху обуви. К примеру, можно найти варианты из натуральной кожи, с перфорацией и с текстилем. А перфорация – это не только красиво, но и функционально.