Прямой эфир

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»

21 мая 2020 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уж очень хочется лета! В магазинах «Марко» оно уже наступило. Новая женская коллекция ожидает своего выхода в свет.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-1

Ирина Кузьмина, заведующая магазином «Марко»:
В летней коллекции представлена обувь статусная, модельная, классическая, а также комфортная в стиле кэжуал. Большое разнообразие моделей по цвету, по фактуре, по декору из натуральных и синтетических материалов. Модели «Марко» разрабатывают также для самых разных ножек, представлен широкий ассортимент комфортной обуви XXL.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-4

Сандалиям в этом сезоне дизайнеры уверено говорят: «Да». Перешагнув века, предмет античной роскоши сегодня дает фору. Выраженная подошва и металл – драматично и современно.

Юлия Ростовцева-Саранчина, стилист:
Сандали в спортивном стиле, пришедшие к нам из туристической обуви, актуальны не первый сезон и в компании «Марко», например, представлены модели из натуральной кожи и с текстилем. Модели украшены различным декором, например, велькро или бусинами.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-7

Буквально босиком по песку. Натуральные оттенки и «дикий» принт – вот и модная Сахара в каменных джунглях.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-10

Вальсировать по улицам мегаполиса можно, и цокая каблучком.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-13

Юлия Ростовцева-Саранчина:
Актуальными этим летом являются обувь с квадратными носами и с острыми носиками. Например, в магазинах «Марко» вы можете найти такие босоножки мюли с квадратным носом и с квадратным каблучком.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-16

Стоит обратить внимание на модели с перфорацией. К примеру, вот такие лоферы позволят быть стильными тем, кто не может позволить себе, в силу дресс-кода, надевать обувь с открытыми носами летом.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-19

Слингбэки – разновидность туфелек или босоножек с открытой пяточкой, они впишутся в гардероб у деловой леди.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-22

Выбирая обувь, приходится считаться не только с нарядом, но и с погодой за окном.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-25

Выглядеть с иголочки и всегда по погоде удается телеведущей Юлии Самусенко.

Юлия Самусенко, ведущая рубрики «Не только о погоде»:
Конечно, в кадре хочется блистать и в этом мне помогает обувь «Марко». Я предпочитаю стильные модели, и в то же время чтобы они были комфортные, потому что на съемках иногда приходится работать по несколько часов, бывают очень длительные съемки. И вот такие красивые, и в то же время удобные модели мне помогают.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-28

Что говорить, кроссовки не первый год на вершине популярности. Их есть за что ценить.

Юлия Ростовцева-Саранчина:
В «Марко» уделили большое внимание линейке именно кроссовок в летней коллекции. Присутствуют такие варианты, как белые кроссовки с перфорацией, с необычным текстилем, цветные кеды. Вы сможете найти различные вариации платформ. Например, плоские платформы, рельефные подошвы, подошвы с металлическим напылением.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-31

Также большое внимание уделили верху обуви. К примеру, можно найти варианты из натуральной кожи, с перфорацией и с текстилем. А перфорация – это не только красиво, но и функционально.

Сандали в спортивном стиле и кроссовки с перфорацией. Показываем модную летнюю женскую обувь «Марко»-34

Солнечно в гардеробе – тепло на душе! Почувствуйте лето вместе с «Марко».

# Реклама # Мода # Ирина Кузьмина # Юлия Ростовцева-Саранчина # Юлия Самусенко # Мария Кронда # Фотофакт # Мода

Другие новости рубрики

Все новости
Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь
23 апреля 2020 07:47

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь

«Я расцвела». Мать троих детей преобразили до неузнаваемости в салоне красоты
13 апреля 2020 10:14

«Я расцвела». Мать троих детей преобразили до неузнаваемости в салоне красоты

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ
10 апреля 2020 07:48

«Самое важное – это то, что вещь не повторится». Шить или не шить на заказ