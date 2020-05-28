Слиперы и сандалии. Показываем модную летнюю обувь для мужчин от «Марко»

Лето благоволит к преображениям. Свежий бриз перемен заглянул и в мужской гардероб. Летняя мужская коллекция обуви «Марко» воодушевит каждого представителя сильной половины человечества.

Ирина Соболь, продавец-консультант магазина «Марко»:

В наш магазин можно прийти сразу всей семьей. Мы подберем обувь как главе семьи, взрослому человеку, так и активному молодому человеку, офисному работнику и школьнику-подростку. Очень радует коллекция этого лета. Здесь и удобные слиперы на каждый день и нейтральные туфли на спортивной подошве. Также цветовая гамма этого сезона покорит самых требовательных покупателей. Можно подобрать и фактуру: от гладкой до бархатистой велюровой кожи, от легкой перфорации до эффектной рептилии.

Спортивная тема уверенной походкой вошла во все сферы жизни. Кеды в этом сезоне празднуют новое рождение. Белый цвет и стиль милитари укрепляют свои позиции в топе.

Ольга Коршукова, стилист:

Те кроссовки, которые мы используем для повседневной жизни, будут из кожи и замши. Если мы говорим о спорте, то это будут легкие модели, возможно, это будет ткань и резинка.

Следующая модель также популярна – это слипоны. Они похожи на кеды, но здесь, как мы видим, нет шнуровки, что позволяет нам легко и быстро ее обувать. Здесь мы видим, что также сделана перфорация, что позволит нашей ноге дышать.

Выглядеть презентабельно, но без лишнего пафоса позволят лоферы из натуральной кожи.

Ольга Коршукова:

Также в магазинах «Марко» представлена такая модель, как мокасины – это очень удобная повседневная обувь, которая отлично подойдет как к джинсам, так и к шортам. Модели отличаются высоким качеством кожи, очень удобной подошвой, где при ходьбе нога не будет у вас уставать. Также мы можем обратить внимание, что там есть перфорация.

Деловому мужчине – деловая обувь. Коллекция «Премьер» – люкс для особых случаев. Перфорированные броги, винных оттенков оксфорды и беспроигрышные туфли – изысканная классика в лучших традициях «Марко».

Для неформального и жаркого лета идеально подойдут модные сандалии.