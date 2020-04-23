Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь

Людмила Лабкова, дизайнер:

У каждой женщины с собой в автомобиле должно быть порядка пяти пар обуви на все случаи жизни. И я создаю свои вещи так, чтобы можно было заменить обувь, сменить образ. Людмила Лабкова – популярный гид в мире визуальной эстетики. Ее неповторимый стиль разбирают на модные цитаты. Фешн-дива продолжает диктовать тренды.

Людмила Лабкова:

Перфорация или брогирование уже приобрело статус классики, это прекрасный функционал.

Бренд «Марко» применяет перфорацию не только для лоферов, но для босоножек и для таких вот красивых и облегченных кроссовок. Отметьте, что эти кроссовки имеют красивый мерцающий серый цвет.

Классика никогда не позволит образу быть не к месту. Привычное представление о ней меняют лишь новые формы. Людмила Лабкова:

Мы, девочки, очень любим позаимствовать что-либо из мужского гардероба. Это классическая мужская обувь, которая пришла в наш гардероб вместе с классическим костюмом.

Еще один тренд, который полюбился нашим покупательницам, да и всем модницам мира – это металлическая фурнитура, клепки. В данном случае вот эти красивые мюли приобретают некий вечерний характер.

Деловая леди утром, вечером – особа в стиле романтик. В утонченных мюли можно покорять мужские сердца. В «Марко» найдется и стильная альтернатива.

Людмила Лабкова:

Цвет нюд – один из самых актуальных цветов последних сезонов. Очень модно мерцающая фурнитура.

Для молодых красивых дерзких девочек я предложила бы вот такие кроссовки.

Объемная обувь сохраняет свою актуальность, поэтому компания «Марко» предлагает вот такие прекрасные кожаные, я бы сказала, неубиваемые тракторные кроссовки. Эта замечательная обувь прослужит вам не только летом, но и ее можно носить до поздней осени.

В белоснежный монохром добавим капли ультрамарина и янтаря, слегка припудрим камуфляж, еще несколько кислотных мазков и сияющей дымки – рецепт спорт-стайла готов.

Людмила Лабкова:

С легкими хлопковыми сарафанами будут сочетаться вот эти кроссовки, на мой взгляд, замечательные, потому что здесь имеется спортивная нарезка, но легкая сеточка, перфорация текстильная дает возможность носить их в жаркую погоду.

Немного Дикого Запада не помешает ни женскому, ни мужскому гардеробу.

Людмила Лабкова:

Милитари в моде, что можно сделать? И это, действительно, красиво. Активные мужчины всегда имеют хорошие кроссовки. То, что сейчас уже не первый сезон в тренде – текстильные вязаные кроссовки.

Сдержанность в декоре обуви говорит о сложившихся модных традициях. Но незначительные акценты способны их перефразировать. Людмила Лабкова:

Вот эти туфли цвета бордо, обратите внимание, здесь затемнены пяточка и носок – это кэжуал тема, которая дает возможность надевать туфли под джинсы.

Качественно – значит, удобно. Для мужчин не бывает полутонов. Чувства разливаются радугой оттенков от приятных покупок – совершайте удачные в магазинах «Марко».