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Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь

23 апреля 2020 07:47
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Людмила Лабкова, дизайнер:
У каждой женщины с собой в автомобиле должно быть порядка пяти пар обуви на все случаи жизни. И я создаю свои вещи так, чтобы можно было заменить обувь, сменить образ.

Людмила Лабкова – популярный гид в мире визуальной эстетики. Ее неповторимый стиль разбирают на модные цитаты. Фешн-дива продолжает диктовать тренды. 

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-1

Людмила Лабкова:
Перфорация или брогирование уже приобрело статус классики, это прекрасный функционал.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-4

Бренд «Марко» применяет перфорацию не только для лоферов, но для босоножек и для таких вот красивых и облегченных кроссовок. Отметьте, что эти кроссовки имеют красивый мерцающий серый цвет.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-7

Классика никогда не позволит образу быть не к месту. Привычное представление о ней меняют лишь новые формы.

Людмила Лабкова:
Мы, девочки, очень любим позаимствовать что-либо из мужского гардероба. Это классическая мужская обувь, которая пришла в наш гардероб вместе с классическим костюмом.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-10

Еще один тренд, который полюбился нашим покупательницам, да и всем модницам мира – это металлическая фурнитура, клепки. В данном случае вот эти красивые мюли приобретают некий вечерний характер.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-13

Деловая леди утром, вечером – особа в стиле романтик. В утонченных мюли можно покорять мужские сердца. В «Марко» найдется и стильная альтернатива.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-16

Людмила Лабкова:
Цвет нюд – один из самых актуальных цветов последних сезонов. Очень модно мерцающая фурнитура.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-19

Для молодых красивых дерзких девочек я предложила бы вот такие кроссовки.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-22

Объемная обувь сохраняет свою актуальность, поэтому компания «Марко» предлагает вот такие прекрасные кожаные, я бы сказала, неубиваемые тракторные кроссовки. Эта замечательная обувь прослужит вам не только летом, но и ее можно носить до поздней осени.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-25

В белоснежный монохром добавим капли ультрамарина и янтаря, слегка припудрим камуфляж, еще несколько кислотных мазков и сияющей дымки – рецепт спорт-стайла готов.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-28

Людмила Лабкова:
С легкими хлопковыми сарафанами будут сочетаться вот эти кроссовки, на мой взгляд, замечательные, потому что здесь имеется спортивная нарезка, но легкая сеточка, перфорация текстильная дает возможность носить их в жаркую погоду.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-31

Немного Дикого Запада не помешает ни женскому, ни мужскому гардеробу.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-34

Людмила Лабкова:
Милитари в моде, что можно сделать? И это, действительно, красиво. Активные мужчины всегда имеют хорошие кроссовки. То, что сейчас уже не первый сезон в тренде – текстильные вязаные кроссовки. 

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-37

Сдержанность в декоре обуви говорит о сложившихся модных традициях. Но незначительные акценты способны их перефразировать.

Людмила Лабкова:
Вот эти туфли цвета бордо, обратите внимание, здесь затемнены пяточка и носок – это кэжуал тема, которая дает возможность надевать туфли под джинсы.

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-40

Качественно – значит, удобно. Для мужчин не бывает полутонов. Чувства разливаются радугой оттенков от приятных покупок – совершайте удачные в магазинах «Марко».

Утончённые мюли и вязаные кроссовки. Показываем модную весеннюю обувь-43

*На правах рекламы.

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