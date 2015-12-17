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80 самых красивых девушек планеты: в Лас-Вегасе стартовал конкурс «Мисс Вселенная-2015»

17 декабря 2015 13:24
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Новости США. Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» стартовал в Лас-Вегасе. За главный приз и титул самой красивой девушки будут бороться 80 красавиц.

На предварительном этапе участницы состязаний рассказали о себе, а также продемонстрировали купальники и вечерние платья.

80 самых красивых девушек планеты: в Лас-Вегасе стартовал конкурс «Мисс Вселенная-2015»-1


Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»

15 девушек, которые получат максимальные баллы по итогам первых туров шоу, примут участие в финале 20 декабря. Собственно, 20 декабря мир и узнает имя «Мисс Вселенной».

Ведущей финального шоу станет колумбийка Паулина Вега, победительница прошлого года.

80 самых красивых девушек планеты: в Лас-Вегасе стартовал конкурс «Мисс Вселенная-2015»-4


Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»

80 самых красивых девушек планеты: в Лас-Вегасе стартовал конкурс «Мисс Вселенная-2015»-6

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.


Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»

Первенство по количество титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз.

Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.

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# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира

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