80 самых красивых девушек планеты: в Лас-Вегасе стартовал конкурс «Мисс Вселенная-2015»
Новости США. Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» стартовал в Лас-Вегасе. За главный приз и титул самой красивой девушки будут бороться 80 красавиц.
На предварительном этапе участницы состязаний рассказали о себе, а также продемонстрировали купальники и вечерние платья.
Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»
15 девушек, которые получат максимальные баллы по итогам первых туров шоу, примут участие в финале 20 декабря. Собственно, 20 декабря мир и узнает имя «Мисс Вселенной».
Ведущей финального шоу станет колумбийка Паулина Вега, победительница прошлого года.
Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»
Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.
Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»
Первенство по количество титулов принадлежит США – представительницы государства становились победительницами 8 раз.
Красавиц из Венесуэлы признавали лучшими 7 раз. На третьем месте с пятью победами разместились девушки из Пуэрто-Рико (государство, кстати, является зависимой от Штатов территорией). Замыкает ТОП-4 по количеству побед Швеция, на счету которой 3 победы.
Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Как менялась мода – в нашей фотоподборке. Смотреть здесь.