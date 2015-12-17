80 самых красивых девушек планеты: в Лас-Вегасе стартовал конкурс «Мисс Вселенная-2015»

Новости США. Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» стартовал в Лас-Вегасе. За главный приз и титул самой красивой девушки будут бороться 80 красавиц. На предварительном этапе участницы состязаний рассказали о себе, а также продемонстрировали купальники и вечерние платья.



Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»

15 девушек, которые получат максимальные баллы по итогам первых туров шоу, примут участие в финале 20 декабря. Собственно, 20 декабря мир и узнает имя «Мисс Вселенной». Ведущей финального шоу станет колумбийка Паулина Вега, победительница прошлого года.



Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»

Конкурс, который поначалу был скромным показом моделей купальников, за свою 63-летнюю историю превратился в один из самых престижных конкурсов красоты на планете. На «Мисс Вселенная», как водится, каждый год – новый рекорд. Красавицы все выше, стройнее и, как справедливо отмечают поклонники форума красоты, почему-то все чаще брюнетки.





Закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2015»