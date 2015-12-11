Топ новогодних украшений: каффы, серьги-кисти, колье-ошейники

Блеск натуральных камней, горного хрусталя, жемчуга и страз… В новогодние праздники хочется выглядеть волшебно – на помощь придут аксессуары! Массивная бижутерия остается главным трендом уже несколько сезонов.

Фавориты – колье-ошейники или чокеры. Сотканные из разноцветных камней, они подчеркнут красоту шеи и сделают изысканным вечерний наряд. Такие колье хорошо сочетаются с платьями с круглым вырезом или открытыми плечами. А волосы в таком случае лучше убрать, тогда аксессуар привлечет внимание и вы будете на высоте! Летящие платья отлично дополнят украшения из крупных цветных перьев. Они придадут пикантности вашему образу.

Дизайнер Екатерина Прус-Анискович для выхода в свет делает ставку на каффы и серьги-кисти. Из древней Индии в Америку и к нам. Каффы в фаворе у именитых дизайнеров и многих голливудских звезд. Удобные и эффектные. Они настоящий «бальзам красоты» для девушек, у которых не проколоты уши. (Кроме того в отличие от сережек, они украшают все ухо, а не только мочку) Из прекрасной эпохи ар-деко к нам в новом формате пришли серьги-кисти. Из текстиля или бисера, украшения в духе «Великого Гэтсби» придадут вам шарма.

Если вам не по душе сложные прически, отличным решением станут объемные ободки и обручи. Из камней, цветов или ягод, они гармонично дополнят ваш образ. Подбирайте под цвет своих глаз и будьте неотразимы! Многослойность в этом сезоне перешла и к аксессуарам. Сотканные из нескольких рядов бус и разных цветов - такие колье легко сочетать с любыми нарядами и выглядеть каждый раз по-новому. Зимнее настроение поддержат украшения из яркого меха. По прогнозам дизайнеров – это будущий хит! Кольца и серьги в стиле Снегурочки придадут вам оригинальности и поднимут настроение окружающим! Палитра колец также разнообразна.

Главное правило объемных аксессуаров: акцент на одной зоне. Если вы выбрали серьги, то зону шеи и декольте лучше оставить свободной. Но можно дополнить крупные серьги с колечком. Такой вариант не будет перегруженным. А главное правило красоты – ваше здоровье, тогда сиять вы будете всегда!