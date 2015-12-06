Эксперимент в салоне красоты: можно ли процедуры на 5,5 часов уместить в 2

Нехватка времени – наша главная беда, а выглядеть на все 100 хочется всегда, и особенно когда вам предстоит важное мероприятие. Итак, мы решили провести эксперимент: как быстро можно привести себя в порядок в салоне красоты.

Светлана Кутень:

Я очень занятой человек, и у меня достаточно мало времени для того, чтобы привести себя в порядок. Сегодня у меня есть шанс за два часа посмотреть, как видят меня профессионалы.

Нашей героине предстоит поход в театр, а, значит, простой укладкой здесь не обойтись, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Вероника Костеневич, парикмахер-стилист:

Светлана пришла к нам с вымывшемся цветом волос и с контрастными прядями. Для того, чтобы сделать образ более модным и элегантным, мы освежим цвет волос.

Тонирование волос, стрижка и укладка. В обычном режиме это занимает два часа, а ведь нам хотелось бы еще и подкорректировать маникюр и сделать профессиональный макияж. Мы решили выяснить, можно ли совместить несколько процедур. И оказалось, что для профессионалов нет ничего невозможного.

Оксана Воронина, визажист:

Пока у нас окрашиваются волосы, мы не теряем время и занимаемся бровями, потому что брови – это самый главный элемент на лице, визитная карточка женщины. Они должны быть всегда в идеальном состоянии.

Именно изгиб бровей может изменить лицо до неузнаваемости. Поддерживать эту форму можно самостоятельно, но вот делать ее всегда лучше у опытного мастера.

Вероника Костеневич, парикмахер-стилист:

Так как у нашей модели мало времени, стрижку мы совместим с маникюром. Со стрижки мы уберем лишний объем для того, чтобы освободить ее красивую шею, и чтобы стрижка выглядела более элегантно.

Как мы убедились, одновременная работа нескольких мастеров бывает не только в кино.

Анна Рагозина, мастер по маникюру:

Настоящей находкой для современной деловой женщины является укрепление натуральных ногтей гелем. Эта процедура позволяет сохранить ухоженный вид ногтей до шести недель. Поэтому именно этой процедурой мы сейчас и займемся.

Как и в большинстве профессий, если правильно организовать работу, времени хватит на все. Вот и наши мастера успевают сделать не только главную героиню, но и прическу еще одной клиентки. А мы лишний раз убеждаемся: красивая укладка – это не обязательно часы в кресле парикмахера.

Темный лак на коротких ногтях – классика. А вот изюминку добавят стальные блики. Особая технология нанесения позволяет этого легко добиться.

Кстати, еще одно стильное новшество – сочетание на ногтях глянцевого и матового покрытий.

И обратим внимание: маникюр еще не закончен, а визажист уже принялся за работу.

Оксана Воронина, визажист:

Принцип макияжа – не перегрузить лицо, чтобы все оставалось естественно, подчеркнуть достоинства, убрать недостатки. Но лицо у нас красивое, недостатков как таковых нет, поэтому мы подчеркнули глазки, сделали их лучистыми, светящимися. Обозначили скулу и сделали аппетитные губы.

Итак, наша героиня готова к выходу в свет.

Обратим внимание: в обычном режиме на укладку было бы потрачено два часа, на гелевую коррекцию ногтей – 2,5, и плюс час – у визажиста. Итого – 5,5 часов. Но мы управились за два. Волшебство? Нет. Профессионализм и правильное использование времени.