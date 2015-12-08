Топ праздничных образов для корпоратива

На календаре декабрь – время новогодних вечеров и корпоративов. Пора задуматься о выборе наряда. Топ праздничных образов составим вместе со стилистом

Маленькое черное платье в стиле Шанель, кружево или классические силуэты в духе 50-60-х – беспроигрышные варианты для любого вечера.

Среди тенденций – глубокие цвета камней: изумруд, сапфир, коралл и насыщенные винные оттенки: от вишневого до малинового.

Конечно, под Новый год хочется сиять во всей красе. Блестящие фактуры, металлический блеск, люрекс, пайетки актуальны для выхода в свет. Но всему своя мера.

Корпоратив – это праздник в кругу своих коллег и руководства, здесь особая культура вечернего дресс-кода. Это не церемония с красной ковровой дорожкой, где идеально подойдет голливудский гламур с мехами, но и не вечеринка с откровенным декольте.

Тема «а-ля рус» – стильно, самобытно и очень романтично. Образ истиной леди. Мы выбрали роскошную бархатную юбку – этот материал – спутник для выходов в свет. Длина миди выглядит органично, а россыпь страз усиливает нарядность. Винный оттенок дополнили спокойным песочным топом. Здесь юбка – главный акцент, поэтому остальное – фон. Добавили шарма ненавязчивым колье.

Если вам захотелось красивого варианта с брюками – выбирайте стильный комбинезон из летящих тканей! Открытый верх мы дополнили топом, такой наряд выглядит необычно, изящно и обязательно привлечет внимание. Играем в одной цветовой гамме. Василького цвета комбинезон отлично сочетается с голубым колье и темно-синим топом.