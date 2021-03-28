Прямой эфир

«Вдохновение черпаю в белорусской природе». Узнали у фотографа, как создать оригинальный снимок

28 марта 2021 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жизнь наших сегодняшних героев полна красками, как многоцветная гумбихроматная печать. В любимом Минске художники находят свои координаты. Зеленые парки и Минское море – глоток энергии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент: 
Узкие улочки и широкие проспекты, архитектурные шедевры и невзрачные многоэтажки, центральные площади и окраины столицы уже давно стали главными героями снимков. Такие маленькие шедевры от наших соотечественников разлетаются по Европе, удивляют профессионалов, украшают выставки и частные коллекции.

«Вдохновение черпаю в белорусской природе». Узнали у фотографа, как создать оригинальный снимок-1

Анатолий Дрибас, фотограф:
Вдохновение черпаю в нашей белорусской природе. Это моя любимая тема. Пейзаж, а красивых мест в Беларуси не счесть. Хотя не оставляю и архитектуру. У меня колоссальный архив по костелам, церквям.

«Вдохновение черпаю в белорусской природе». Узнали у фотографа, как создать оригинальный снимок-4

Такие снимки со вкусом прошлого будто приглашают нас в театр с его примитивными декорациями и скрипучими подмостками. Каждая фотография предвкушает начало действа, и главное очарование его в том, что все взаправду.

«Вдохновение черпаю в белорусской природе». Узнали у фотографа, как создать оригинальный снимок-7

В такие моменты понимаешь, что фотография  визуальная поэзия, что штрихи на полотне порой говорят больше чем слова. И фотокарточки в таком исполнении – самый настоящий современный эсперанто.

«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати – подробнее здесь

# Фотография # Культура # Анатолий Дрибас # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?
28 марта 2021 12:46

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?

Удзельнічаў у вайне і перакладаў міравых класікаў. Чым яшчэ займаўся бацька беларускай сатыры?
27 марта 2021 06:20

Удзельнічаў у вайне і перакладаў міравых класікаў. Чым яшчэ займаўся бацька беларускай сатыры?

Фестиваль народных театров пройдёт в Березино 27-28 марта. Кто будет участвовать?
26 марта 2021 20:47

Фестиваль народных театров пройдёт в Березино 27-28 марта. Кто будет участвовать?