«Вдохновение черпаю в белорусской природе». Узнали у фотографа, как создать оригинальный снимок
Новости Беларуси. Жизнь наших сегодняшних героев полна красками, как многоцветная гумбихроматная печать. В любимом Минске художники находят свои координаты. Зеленые парки и Минское море – глоток энергии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Узкие улочки и широкие проспекты, архитектурные шедевры и невзрачные многоэтажки, центральные площади и окраины столицы уже давно стали главными героями снимков. Такие маленькие шедевры от наших соотечественников разлетаются по Европе, удивляют профессионалов, украшают выставки и частные коллекции.
Анатолий Дрибас, фотограф:
Вдохновение черпаю в нашей белорусской природе. Это моя любимая тема. Пейзаж, а красивых мест в Беларуси не счесть. Хотя не оставляю и архитектуру. У меня колоссальный архив по костелам, церквям.
Такие снимки со вкусом прошлого будто приглашают нас в театр с его примитивными декорациями и скрипучими подмостками. Каждая фотография предвкушает начало действа, и главное очарование его в том, что все взаправду.
В такие моменты понимаешь, что фотография – визуальная поэзия, что штрихи на полотне порой говорят больше чем слова. И фотокарточки в таком исполнении – самый настоящий современный эсперанто.
«Невозможно повторить одно и то же изображение дважды». Какие особенности у гуммиарабиковой фотопечати – подробнее здесь.