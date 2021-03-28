«Вдохновение черпаю в белорусской природе». Узнали у фотографа, как создать оригинальный снимок

Новости Беларуси. Жизнь наших сегодняшних героев полна красками, как многоцветная гумбихроматная печать. В любимом Минске художники находят свои координаты. Зеленые парки и Минское море – глоток энергии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Узкие улочки и широкие проспекты, архитектурные шедевры и невзрачные многоэтажки, центральные площади и окраины столицы уже давно стали главными героями снимков. Такие маленькие шедевры от наших соотечественников разлетаются по Европе, удивляют профессионалов, украшают выставки и частные коллекции.