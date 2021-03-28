«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?

Новости Беларуси. В Гродненском областном драматическом театре прошла первая в 2021 году премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 марта, во Всемирный день театра, новый режиссер-постановщик представил на суд зрителей спектакль «Смерть Тарелкина».

Постановка по пьесе Александра Сухово-Кобылина из трилогии «Картины прошедшего». С момента написания произведения минуло более чем полтора века. Однако проблемы совести, справедливости и нравственности актуальны и сегодня. Декорации и костюмы в стиле минимализма, на первом плане актерская игра. Премьера стала самым ожидаемым событием для театралов после увольнения части труппы и главного режиссера. Несмотря на призывы отдельных пользователей соцсетей бойкотировать театр, большая часть билетов на первый в 2021 году спектакль была распродана.

Очень люблю театр, стараюсь посещать как можно чаще данные мероприятия. Премьеры всегда долгожданны.

Ожидаем положительных эмоций, хорошего настроения, потому что давно нигде не были.

Ждем от спектакля, конечно, чтобы было «вау», но на самом деле мы приехали сюда в гости, увидели, что премьера, и просто бегом, бегом на премьеру.

Сергей Яскевич, режиссер-постановщик Гродненского областного драматического театра:

Старались мы именно выстраивать многие сцены таким образом, чтобы идти больше на сближение со зрительским залом, так, чтобы зритель мог себя с кем-нибудь из персонажей отождествить, увидеть реальность и сделать для себя какие-то выводы о том, как в любое время важны нравственные и моральные ориентиры, как важно не терять человечность, оставаться человеком, как важна просто человеческая доброта в любое время.