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«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?

28 марта 2021 12:46
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Новости Беларуси. В Гродненском областном драматическом театре прошла первая в 2021 году премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 марта, во Всемирный день театра, новый режиссер-постановщик представил на суд зрителей спектакль «Смерть Тарелкина».

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?-1

Постановка по пьесе Александра Сухово-Кобылина из трилогии «Картины прошедшего». С момента написания произведения минуло более чем полтора века. Однако проблемы совести, справедливости и нравственности актуальны и сегодня. Декорации и костюмы в стиле минимализма, на первом плане актерская игра. Премьера стала самым ожидаемым событием для театралов после увольнения части труппы и главного режиссера. Несмотря на призывы отдельных пользователей соцсетей бойкотировать театр, большая часть билетов на первый в 2021 году спектакль была распродана.

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?-4

Очень люблю театр, стараюсь посещать как можно чаще данные мероприятия. Премьеры всегда долгожданны.

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?-7

Ожидаем положительных эмоций, хорошего настроения, потому что давно нигде не были.

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?-10

Ждем от спектакля, конечно, чтобы было «вау», но на самом деле мы приехали сюда в гости, увидели, что премьера, и просто бегом, бегом на премьеру.

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?-13

Сергей Яскевич, режиссер-постановщик Гродненского областного драматического театра:
Старались мы именно выстраивать многие сцены таким образом, чтобы идти больше на сближение со зрительским залом, так, чтобы зритель мог себя с кем-нибудь из персонажей отождествить, увидеть реальность и сделать для себя какие-то выводы о том, как в любое время важны нравственные и моральные ориентиры, как важно не терять человечность, оставаться человеком, как важна просто человеческая доброта в любое время.

«Важна просто человеческая доброта в любое время». Как в Гродно прошла первая в 2021 году театральная премьера?-16

Работа над репертуаром в Гродненском драмтеатре продолжается. Уже со следующей недели актеры начнут репетировать детский спектакль «Буратино в Изумрудном городе». А на закрытие сезона запланирована постановка по пьесе Гоголя «Женихи».

# Театр # Культура # Сергей Яскевич # Фотофакт

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