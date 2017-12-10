«Золотая коллекция белорусской песни» завершила турне по Беларуси грандиозным концертом в Минске: самые яркие кадры

Новости Беларуси. Не неделе на главной концертной площадке страны отгремели финальные аккорды «Золотой коллекции белорусской песни», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трехчасовое шоу в Минске завершило турне большого проекта СТВ по городам Беларуси. Десятки легендарных хитов на все времена и в классическом, и в весьма неожиданном прочтении прозвучали в исполнении как артистов известных, так и начинающих. Телеверсию концерта зрители СТВ увидят в дни рождественских праздников.

И к гадалке не ходи: эти песни подпевал весь зал. Хиты, которым до сих пор принадлежат сердца миллионов. Они раскрутились еще на виниловых пластинках, но звучат актуально и сейчас. За пару минут до выхода на сцену даже Алексей Хлестов не скрывает волнения, напевая легендарные строки с ностальгической ноткой. В своем романтическом амплуа певец придал современное звучание белорусской классике.

Алексей Хлестов, певец:

Мы обращаемся к своим корням. Это часть истории. Это музыкальное образование. Музыкально подкованные слушатели давно оценили «Золотую коллекцию белорусской песни». Ее бережно собирает телеканал СТВ уже несколько лет. А вот на всебелорусские гастроли полюбившийся проект отправился только в 2017 году. Солигорск, Гродно, Гомель, Бобруйск… «Золотая коллекция» превратилась в настоящий передвижной фестиваль и наверняка – в телевизионный бренд. Для каждого концерта – оригинальный репертуар, звездный состав артистов и музыка, не подвластная времени. На празднике письменности в древнем Полоцке воспевали литературную спадчыну, в Молодечно удивляли неожиданными дуэтами. 7 городов, 7 концертов и неизменный аншлаг!

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Вялікі-вялікі дзякуй удзельнікам, усім, хто быў на нашым канцэрце. Канешне, гледачам, таму што яны сваіма грашыма, квітками галасавалі за беларускую песню. І тое, што сёння беларуская песня гучыць – наша любімая. Мне здаецца, што наша місія, місія «Залатой калекцыі беларускай песні» 2017 года, выканана.

Финальный аккорд на неделе прозвучал в Минске. Репетировать с президентским оркестром исполнители начали заранее. Ответственность двойная – за роялем во многих номерах аккомпанировали сами композиторы золотых хитов.

Иван Юркин, поэт:

Калі збіраюцца аднадумцы, заўсёды гэта аб’ядноўвае, нават аб’ядноўваюцца цэлыя пакаленні.

Молодые, но уже популярные артисты подарили песням новые акценты. «Лявонiха» зазвучала с элементами классического рока, а «Васількi-рамонкi» – в исполнении Ярмоленко, только младшего.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Этот проект сохраняет те песни, которые были, которые люди подзабыли, они звучат в подсознании, звучат в каких-то программах, но люди не знают авторов, не знают, кто написал. А они живы, востребованы.

Яна Шипко, СТВ:

Белорусские песни поют сегодня не только наши земляки. Одна из песен получила действительно интернациональное многоголосие. Это такой сюрприз для зрителей. На сцене – ребята из разных уголков мира – от Шри-Ланки до Нидерландов. И в этой белорусской народной каждый из них нашел свои близкие нотки. В ансамбле Минской международной школы, в основном, дети дипломатов. В Беларуси ребята хоть и недолго, учатся понимать нашу культуру, а вдохновение черпают в красоте вокруг.

Ансамбль Минской международной школы QSI:

Мы любим Беларусь за то, что здесь так много парков и деревьев, и это восхитительно, и можно гулять и наслаждаться природой. Конечно, было сложно освоить произношение и донести до всех смысл, когда у тебя другая культура и ты не знаешь язык. Особенно белорусский. Но нам понравилось выступать, это потрясающий опыт. Мы прониклись песней «Рэчанька» о реке, у которой все меньше и меньше воды. А у музыкального проекта тем временем все больше и больше поклонников. Руслан Алехно признается: и у самого в плейлисте немало белорусских шлягеров на все времена.

Руслан Алехно, певец:

Современная музыка диктует определенные условия. А то, что было написано долгие годы назад и то, что любимо сегодня, и то, что будет любимо через 10 лет – главное, чтобы мы доносили это до молодого поколения. Когда есть такая возможность, это замечательно! Александр Солодуха за время проекта спелся с дочкой Варварой. Дебют семейного дуэта удался.

Александр Солодуха, певец:

В Молодечно мы исполнили песню «Мы будем вместе». И сегодня «Завороженную фею» – песню, которой уже 26 лет, шикарно мне кажется, была видна реакция зала. А по ту сторону сцены хиты только высшей пробы, что собрала «Золотая коллекция», встречали, не жалея эмоций. Юрий Бондарь, министра культуры Республики Беларусь:

Мне больше всего понравилась реакция публики, которая просто аплодировала стоя. Это не удивительно, потому что сегодня весь вечер звучало родное слово, белорусская песня. Наш совместный проект «Столичного телевидения», Министерства культуры, Молодежного театра эстрады имеет очень хорошие перспективы.