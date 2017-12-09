«Одну и ту же песню могут спеть разные люди, но кто-то из них попадет»: известные белорусы о том, почему белорусская музыка влюбляет слушателей

«Золотая коллекция белорусской песни» – уникальный проект телеканала СТВ – в 2017 году проехал по городам страны, и 6 декабря во Дворце Республики в Минске состоялся грандиозный финальный концерт.

Алена Сырова, корреспондент:

Буквально нескольких нот достаточно, чтобы узнать эту любимую и всем известную песню. На стихи Максима Богдановича и музыку легендарного «Песняра» Владимира Мулявина. Такой творческий союз белорусских композиторов и поэтов не одно десятилетие трогает сердца слушателей не только в Беларуси, но и по всему миру, и формирует нашу золотую коллекцию.

Треклист этой золотой коллекции вобрал в себя лучшее и проверенное временем. Его бережно собирал телеканал СТВ и меломаны. Десятилетиями звучащие хиты в неизменном, а чаще в обновленном прочтении. И новые, но уже полюбившиеся композиции. 180 минут, которых, как выяснилось, не хватает, чтобы полностью насытиться любимой белорусской музыкой.

Ядвига Поплавская, народная артистка Республики Беларусь:

Люди выходят с улыбками, морщины разглаживаются. Воспоминания, которые нахлынули благодаря песням или стихам, делают свое дело. В этом заключается магия.

Артист, который дарит эту магию, на года овладевает сердцами зрителей. Союз Поплавской и Тихановича своим удивительным звучанием и теплом покорил не то, что страны – континенты – и подарил бессмертие многим песням. Их везде встречали овациями. И даже сейчас, когда дуэт физически стал соло. Ее ждут. Мы застигли Ядвигу Константиновну за сборами на гастроли в Мурманск. Ядвига Поплавская:

Одну и ту же песню могут спеть разные люди, но кто-то из них именно попадет. Это может быть тембровая окраска, это могут быть даже не огромные вокальные данные, какие-то настоящие, профессиональные. Это должен быть такой посыл души человеческой (я имею в виду в данном случае исполнителя), который как раз и затронет струнки человеческой души. Так попала в сердца и она сама. Ядвига Поплавская:

Я уже была кормящей мамой, и это тоже откладывает свой отпечаток. Поэтому всю нежность, всю любовь к детям я выразила в этой песне, хотя и не старалась, честно говоря. У меня оно просто вот так вот лилось и вылилось. И, слава Богу, что под эту песню долгое время засыпали дети и хорошо, что она звучит и до сих пор.

Не только со сцены, но и просто на улице. Имя, ставшее популярным символом Беларуси, через исполненную Анатолием Ярмоленко песню больше 30 лет назад, слышим и сегодня.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Привезли на встречу девушку, ее зовут Алеся, которую когда-то, в 81-м году, мне дали на руки в самолете. Мы летели из «Звездного городка» на Байконур. Я ей написал: «Алеся будь счастлива, как сказка, как чудо, как песня». История этой песни также по-своему чудесна. Вдохновленный фильмом по Куприну с Мариной Влади в главной роли, поэт Анатолий Поперечный волей случая оказался на Полесье. Анатолий Ярмоленко:

Будучи на Гомельщине, он бродил по лесу, и выбежала девушка. И он вспомнил, эти все провел параллели и написал: «Живет в белорусском Полесье кудесница леса Алеся». Кстати, изначально «Девушку из Полесья» предложили «Песнярам», но в их репертуаре уже жила «Алеся» на стихи Кулешова. Кстати, незадолго до этого в коллективе Мулявина появился Валерий Дайнеко.

Валерий Дайнеко, заслуженный артист БССР:

Сами понимаете, что это знаковая для меня песня, конечно, потому что она осталась в моем репертуаре. И до сих пор, если я где-то собираюсь ее не спеть, то мне просто говорят: «Для чего вы тогда приехали? Для чего мы вас приглашали? Должны спеть «Беловежскую пущу». Понимаю, что без нее я уже никуда, без нее я даже уже не я.

Олег Молчан, композитор, музыкальный продюсер:

Я не гитарист, но пианино не было, и я по нотке начал. Композитор Олег Молчан, конечно, не скрывает, что «Молитва» и «Обманите меня», написанные им, на сегодняшний день самые популярные из трех сотен сочиненных. Но в планах еще больше.

Амбициозные задумки и у молодых, но уже очень популярных продолжателей легендарных белорусских музыкантов. Олег Молчан:

Неизвестно, о каком произведении мы с вами будем беседовать через 10 ле и через 20. Я хочу осилить первый белорусский мюзикл, наш национальный!

Большие планы и у молодых, но уже очень популярных продолжателей легендарных белорусских музыкантов. NaviBand поют на белорусском, да так, что весь мир слышит.