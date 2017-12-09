Зажигательный концерт, дегустация фирменной кухни: в Минске прошёл Фестиваль национальных культур

Новости Беларуси. В кругу друзей. В Минске прошел Фестиваль национальных культур. Яркое событие объединило представителей боле двух десятков диаспор, для которых Беларусь – это второй дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них представители Литвы, Украины, России, Израиля и Южной Кореи. Поводом для культурного единения стал отбор лучших творческих коллективов. Каждый из них представит свою малую родину на Всебелорусском фестивале национальных культур предстоящим летом в Гродно.

Ирина Галузо, заместитель директора государственного учреждения «Минскконцерт»:

Фестиваль родился в этом городе в 1996 году, в какой-то момент он перерос республиканский, чему мы очень рады.