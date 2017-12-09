Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт

Новости России. Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой ушел из жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он скончался в московской больнице этим утром после тяжелой болезни. Ему было 88 лет. За свою карьеру Броневой сыграл десятки ролей в театре и кино.