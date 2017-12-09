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Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт

09 декабря 2017 16:41
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Новости России. Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой ушел из жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт -1

Он скончался в московской больнице этим утром после тяжелой болезни. Ему было 88 лет. За свою карьеру Броневой сыграл десятки ролей в театре и кино.

Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт -3

Известность получил после роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Своим талантом Броневой также украсил фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и многие другие. Церемония прощания с артистом пройдет в ближайший понедельник, 11 декабря, в московском театре «Ленком».

# Культура # Фотофакт # Некролог

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