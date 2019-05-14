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Выступление представительницы Беларуси ЗЕНЫ на «Евровидении-2019». Видеофакт

14 мая 2019 20:27
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Новости Беларуси. Во вторник – 14 мая – в Тель-Авиве стартовала конкурсная часть «Евровидения».  

В первом полуфинале выступила представительница Беларуси на конкурсе – ЗЕНА. Она исполнила песню «Like It» под восьмым номером.  

На сцене певица была в ярком образе – вместе с ней танцевали два молодых человека и бэк-вокалистки.  

Накануне конкурса отец исполнительницы признался, что его дочь добавила в номер еще больше настроения, чтобы понравиться жюри.  

Выступление представительницы Беларуси ЗЕНЫ на «Евровидении-2019». Видеофакт-1

Фото: instagram.com/zena__official

ЗЕНА является самой юной участницей на конкурсе в нынешнем году. Девушке 16 лет. Она признавалась, что хочет подарить своей песней слушателю хорошее настроение.  

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Всего в первом полуфинале принимают участие представители 17 стран. Второй полуфинал пройдет 16 мая, а грандиозный финал состоится 18 мая.  

Всего в нынешнем году на «Евровидение» в Израиль приехали участники 41 страны.  

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА

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