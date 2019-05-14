Выступление представительницы Беларуси ЗЕНЫ на «Евровидении-2019». Видеофакт

Новости Беларуси. Во вторник – 14 мая – в Тель-Авиве стартовала конкурсная часть «Евровидения».

В первом полуфинале выступила представительница Беларуси на конкурсе – ЗЕНА. Она исполнила песню «Like It» под восьмым номером.

На сцене певица была в ярком образе – вместе с ней танцевали два молодых человека и бэк-вокалистки.

Накануне конкурса отец исполнительницы признался, что его дочь добавила в номер еще больше настроения, чтобы понравиться жюри.