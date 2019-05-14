Ланская, Колдун и «Litesound». Они представляли Беларусь на «Евровидении» и вот что сейчас думают о конкурсе

Новости Беларуси. Участница от Беларуси ЗЕНА выступит 14 мая в первом полуфинале «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песенный конкурс проходит в Тель-Авиве. У Зинаиды Куприянович – 8-й порядковый номер. Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе Между тем, букмекеры ставят на победу Дункана Лоуренса из Дании. Оправдаются ли ставки? И каков он, рецепт успеха на главном культурном смотре Старого Света?

«Обещаю любить тебя вечно». После этого выступления на «Евровидении», в 74-м, в АББУ влюбился весь мир. Музыка, исполнение, номер – это определило высокие баллы.

Конкурс сделал звездами и Хулио Иглессиаса, и Селин Дион, и Тото Кутуньо.

Ну а сегодня конкурс все чаще напоминает шоу фриков, где побеждает эпатаж. Так было с Кончитой Вурст – трансгендером или дрэг-квином из Австрии, индюком Дастином (правда, до победы кукла не дотянула) или группой Lordi – финскими монстрами.

Дмитрий Колдун, певец:

Лорди – это было даже не шоу, а какой-то салют в костюмах. Что касается фриков – они периодически появляются. Есть какой-то период – 5-7-10 лет – но они обязательно должны быть.

Беларусь на конкурсе не блещет. Рекорд – 6-я строчка у Димы Колдуна. С другой стороны, и фриков страна не отправляла. Стараясь каждый раз выбрать самое лучшее, чтобы, как говорится, стильно, модно, молодёжно.

Алёна Ланская, певица:

Конкурса «Евровидение» – очень непредсказуемый конкурс. Очень много составляющих для успеха на конкурсе «Евровидение» – это и песня, и номер, и хорошее исполнение, это и шоу, это и грамотно продуманная пиар-компания.

Впрочем, зачастую и искренность попадает в цель. Так, зрители в свое время оценили «Молитву» Марии Шерифович; «Сказку» от Александра Рыбака или пронзительную балладу Сальвадора Собрала из Португалии.

Дмитрий Карякин, группа «LITESOUND»:

Это исключительно тот момент, когда харизма человека работает в точку. Когда он выходит и вся лишняя мишура – шоу и номер – отбрасывается, и мы видим артиста наедине с публикой. И это происходит в виде диалога, сакральный смысл которого раскрывается в эту секунду.

Шоу ругают, дескать, голосуют нечестно. Соседи – друг за друга. Традиционно – Кипр за Грецию, Румыния за Молдавию, Великобритания за Ирландию и наоборот. Новый принцип голосования вроде бы ситуацию исправил.