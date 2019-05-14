«Галька» написана в Минске и она пропитана белорусской песенностью». Концерт в честь юбилея Монюшко готовят в Большом театре

Мировая культурная общественность чествует Станислава Монюшко. Со дня рождения родоначальника белорусской и польской оперы исполнилось 200 лет. 2019 год объявлен ЮНЕСКО Годом Монюшко. Юбилею посвящён ежегодный пленэр юных художников Минской области, в Смиловичах открылся музей композитора. К торжественным мероприятиям присоединяется Большой театр Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – дирижёр Большого театра Беларуси – Иван Костяхин, и певица Большого театра Беларуси – Ирина Кучинская.