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«Галька» написана в Минске и она пропитана белорусской песенностью». Концерт в честь юбилея Монюшко готовят в Большом театре

14 мая 2019 09:18
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Мировая культурная общественность чествует Станислава Монюшко. Со дня рождения родоначальника белорусской и польской оперы исполнилось 200 лет. 2019 год объявлен ЮНЕСКО Годом Монюшко. Юбилею посвящён ежегодный пленэр юных художников Минской области, в Смиловичах открылся музей композитора. К торжественным мероприятиям присоединяется Большой театр Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – дирижёр Большого театра Беларуси – Иван Костяхин, и певица Большого театра Беларуси – Ирина Кучинская.

«Галька» написана в Минске и она пропитана белорусской песенностью». Концерт в честь юбилея Монюшко готовят в Большом театре-1

Какие произведения исполнят во время концерта в Большом театре? Узнаете, посмотрев материал.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Иван Костяхин # Ирина Кучинская

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