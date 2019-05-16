Евровидение-2019. Второй полуфинал. Текстовая трансляция

В Тель-Авиве 16 мая состоится второй полуфинал «Евровидения-2019». За путевки в финал будут бороться представители 18 стран – из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.

В нынешнем полуфинале выступят главные фавориты по версии букмекеров – это конкурсанты из Нидерландов, Швеции, России и Азербайджана. Всего в финал квалифицируются 10 участников.

Текстовый онлайн второго полуфинала читайте здесь.

Первый полуфинал прошел 14 мая. В нем определились первые финалисты – представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Гранд-финал «Евровидения» пройдет в субботу – 18 мая.