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Евровидение-2019. Второй полуфинал. Текстовая трансляция

16 мая 2019 18:40
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В Тель-Авиве 16 мая состоится второй полуфинал «Евровидения-2019». За путевки в финал будут бороться представители 18 стран – из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.  

В нынешнем полуфинале выступят главные фавориты по версии букмекеров – это конкурсанты из Нидерландов, Швеции, России и Азербайджана. Всего в финал квалифицируются 10 участников.  

Текстовый онлайн второго полуфинала читайте здесь.    

Первый полуфинал прошел 14 мая. В нем определились первые финалисты – представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.   

Гранд-финал «Евровидения» пройдет в субботу – 18 мая.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Дункан Лоуренс # Джон Лундвик # Чингиз

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