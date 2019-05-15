ЗЕНА споёт Like It в финале «Евровидения-2019»

Представительница нашей страны в шестой раз за всю историю участия Беларуси в конкурсе прошла в финал. И теперь она попробует покорить песенный конкурс, финал которого состоится 18 мая.

Новости Беларуси. Сегодня ночью в Тель-Авиве состоялся полуфинал масштабного песенного конкурса «Евровидение-2019». Определилась первая десятка финалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот они – первые эмоции ЗЕНЫ. Беларусь получила заветную путевку в финал «Евровидения».

Какие еще эффектные номера увидят зрители и кто настроен амбициозней других, расскажет наш корреспондент Кристина Федорович.

Этой ночью внимание миллионов было приковано к главному песенному конкурсу – «Евровидение-2019». За право выйти в финал боролись 17 участников, но счастливчиков всего 10. Не будем томить, вот они: Беларусь, Греция, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения. Безусловно, каждый хотел удивить. Австралия сделала ставку на в буквальном смысле невесомость.

Или вот: стильно, модно, молодежно. Яркие цвета, эффектная графика и такой импровизированный танец солиста из Чехии.

На вокальном конкурсе, как оказалось, можно встретить и занимательную арифметику. Сосчитать количество «на-на-на» в песне участника из Сан-Марино под силу не каждому. Их было 244.

Броский наряд, клубная музыка или народные мотивы. О вкусах не спорят. «Евровидение», как показывает практика, конкурс весьма непредсказуемый. Лучше не загадывать наперед, в чью сторону разрешатся музыкальные баталии.

Полный состав финалистов мы узнаем уже 16 мая. А вот интрига, кому же достанется хрустальный микрофон, разрешится в субботу, 18 мая. Ну а мы, конечно, готовимся поддержать ЗЕНУ!