«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос»

Украинской публике уже успела полюбиться наша талантливая соотечественница Анна Трубецкая. 20-летняя певица и блогер выступила в последнем выпуске слепых прослушиваний телешоу «Голос». Могилевчанка исполнила хит «Полюс моего притяжения» певицы Тины Кароль и стала участницей ее команды.

Анна Трубецкая, участница телепроекта «Голос» (Украина):

Мои подписчики стали мне постоянно писать: «Аня, пожалуйста, пробуйся на «Голос». Почему ты еще не на «Голосе»? Мы будем за тебя болеть». И я реально понимаю, что эта очень плотная поддержка со стороны, я не люблю слово «фанаты» или «поклонники», тех людей, которым нравится мое творчество, вот эта поддержка, которую я ощущаю постоянно, она меня и подтолкнула. С визгом и шумом я прошла и развернула все четыре кресла.

К концу композиции плакали все, а Тина Кароль призналась, что не слышала более прекрасного исполнения этой песни.

Анна не растерялась. Несколько мгновений и мелодия зазвучала в дуэте. Анна Трубецкая:

Здесь начинается космос, здесь останавливается Вселенная и между нами происходит химия, мы держимся за руку, смотрим друг другу в глаза и поем эту песню.

Впрочем, неудивительно, ведь музыка у девушки в крови. Бабушка – народница, дедушка – гармонист, папа – военный дирижер. К своему таланту Анна добавляет упорный труд и каждодневные репетиции. Такой микс помогает добиться успеха на сцене. Анна Трубецкая:

Моя конкурсная деятельность началась с грандиозного провала для меня. Я приехала на конкурс «Золотая пчелка» и не заняла никакого места.

Удачное выступление на слепом прослушивании – только начало. Впереди у Анны прямые эфиры. Анна Трубецкая:

У нас с Тиной Кароль запланирован небольшой проект, которым мы займемся сразу после окончания проекта «Голос». А, вообще, на сегодняшний день все мое внимание, все мои свободные минуты в моей жизни нацелены только на «Голос», на подготовку к следующим этапам.