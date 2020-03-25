«Когда встало 99 человек, я не поверила своим глазам». Мария Магильная об участии в телепроекте «Ну-ка, все вместе»

99 из 100 – так заявила о себе юная могилевчанка Мария Магильная на известном телевизионном шоу «Ну-ка, все вместе». Необычный тембр, широкий диапазон голоса и блеск в глазах мгновенно покорили сердца судей и обеспечили Марии место в финале проекта.

Мария Магильная, участница телепроекта «Ну-ка, все вместе»:

Честно говоря, я думала, что на меня встанет человек 50 или 60. Но когда встало 99 человек, я, честное слово, не поверила своим глазам. У меня был шок, что я просто не могла говорить, я не понимала до последнего, что происходит и только потом, на следующий день, когда мы с мамой возвращались домой, мы уже все осознали и были просто безумно рады.

«Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос» Марии всего пятнадцать, а за плечами сотни выступлений, конкурсов и побед на отечественной и международной сценах. Участие в отборе детского «Евровидения» и попадание в десятку лучших. Прямые эфиры на шоу «Голос. Дети» в России и Украине.

Мария Магильная:

Самый главный для меня диплом – это Гран-при «Славянского базара». Именно с этого момента меня начали узнавать иностранцы, у меня появились фанаты.