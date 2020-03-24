«Я ни на кого не обижаюсь». Как Финберг 8 раз поступал в музучилище

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как так получилось, что состоявшийся музыкант 8 раз не мог поступить в музучилище?

«Я был один из почитаемых дирижёров советского цирка». Финберг рассказал о работе с Поповым и Кио

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Я приезжаю, подаю документы, я захожу, а там сидят – думаю, что после того, когда они отдыхали вечером. Я захожу только, он: «Проходи сюды!» Я прохожу «сюды», и человек берёт и начинает карандашиком выстукивать ритм. Но если я спрошу у него, что такое ритм, он не ответит. И я только выстучал, а там уже стоит двойка. Всё, я уже не поступил. Это, правда, в каждом году по два раза было.

Вадим Щеглов:

4 года Вы поступали.