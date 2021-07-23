Здесь искусство, а там шоу. Почему нельзя сравнивать «Славянский базар» и «Евровидение»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

«Славянский базар» уже должен по популярности стать нашей визитной карточкой.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Эти конкурсы не сравниваются. Этот фестиваль столько видов искусства в себя впитал, такое количество стран. А что такое выход на сцену «Евровидения»? Ну, одно выступление и все. Ты просто смотришь, как клипы, воспринимаешь вот это выступление. Это просто несоизмеримо. Алена Родовская:

Так это и хорошо, что мы отличаемся.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Здесь, на фестивале, есть искусство. А там есть шоу, есть формат телевизионной картинки. И все заточено конкретно туда. Алена Родовская:

Алена, согласись, менталитет наших славянских народов другой. Мы будем чтить наши славянские традиции и сохранять этот творческий потенциал. Александр, поддержите нас.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы лучшие. По-моему, и так все понятно.