Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»

Новости Беларуси. XXX «Славянский базар», который завершился 19 июля, уже вошел в историю Витебска, но поводы поговорить о фестивале еще остались. 20 июля организаторы подвели итоги юбилейного международного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 73 тысяч гостей посетили концерты и представления, а количество просмотров трансляций и вовсе измеряется цифрой с шестью нулями.

Официально четыре, неофициально шесть дней Витебск жил «Славянским базаром». Большой васильковый букет собрал свыше 5 000 участников из 32 стран мира. И если ты хоть раз попал в его объятия, то он уже никогда тебя не отпустит. И так 30 лет.

Какое-то невероятное настроение, потрясающие декорации, потрясающие выступления, хореография, костюмы. Все на высшем уровне, на самом-самом высшем уровне. Мы как гости – мы из Екатеринбурга, Наташа из Тулы – мы, конечно, под впечатлением. И еще не раз сюда вернемся обязательно.

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В эти фестивальные дни, кажется, Витебск и не ложился спать. Мероприятий было более 150 на 25 площадках. Сменяли друг друга они в режиме нон-стоп. Попасть на все было нереально и многие жалели, что в сутках всего лишь 24 часа.