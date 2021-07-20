Тысячи проданных билетов и миллионы просмотров в интернете. Витебск подвёл итоги юбилейного «Славянского базара»
Новости Беларуси. XXX «Славянский базар», который завершился 19 июля, уже вошел в историю Витебска, но поводы поговорить о фестивале еще остались. 20 июля организаторы подвели итоги юбилейного международного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 73 тысяч гостей посетили концерты и представления, а количество просмотров трансляций и вовсе измеряется цифрой с шестью нулями.
Эпилог «Славянки» в материале Виктора Пралича.
Официально четыре, неофициально шесть дней Витебск жил «Славянским базаром». Большой васильковый букет собрал свыше 5 000 участников из 32 стран мира. И если ты хоть раз попал в его объятия, то он уже никогда тебя не отпустит. И так 30 лет.
Какое-то невероятное настроение, потрясающие декорации, потрясающие выступления, хореография, костюмы. Все на высшем уровне, на самом-самом высшем уровне. Мы как гости – мы из Екатеринбурга, Наташа из Тулы – мы, конечно, под впечатлением. И еще не раз сюда вернемся обязательно.
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В эти фестивальные дни, кажется, Витебск и не ложился спать. Мероприятий было более 150 на 25 площадках. Сменяли друг друга они в режиме нон-стоп. Попасть на все было нереально и многие жалели, что в сутках всего лишь 24 часа.
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Особая атмосфера царила в самом сердце фестиваля – Летнем амфитеатре. Зрители первым делом фотографировались, только попав в зал. А звезды, выйдя на сцену, с теплотой приветствовали зрителей и поздравляли юбиляра.
Дмитрий Пакуличев, солист группы «Корни»:
С самого детства я слышал о таком прекрасном фестивале и хотел бы, конечно, пожелать, чтобы еще как минимум лет 100 существовал этот прекрасный легендарный фестиваль «Славянский базар». Поэтому приезжайте, друзья, сюда.
Мероприятия юбилейного фестиваля освещали более 400 журналистов. А внимание к «Базару» и впрямь зашкаливало. Не только в новостных выпусках, запросах поисковых программам. Уже не первый год трансляции фестивальных концертов просматривают миллионы человек.
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Виктор Пралич, корреспондент:
И если жизнь фестивального Витебска возвращается в привычный ритм, то настроение этих четырех дней запомнится всем надолго. 30-й юбилейный фестиваль поистине был жарким не только из-за погоды. Организаторы сейчас переведут дыхание и снова возьмутся за подготовку уже 31-го «Славянского базара».