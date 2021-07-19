«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре – 2021»

Новости Беларуси. Лишь жюри на «Славянском базаре – 2021» не было подвержено эмоциям. Они улавливали каждую ноту, каждый взгляд, каждое движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Пенкин, певец, музыкант, композитор:

Ребята, я, во-первых, хочу сказать, что члены жюри все очень адекватные, теплые, клевые – настоящие друзья, коллеги. Я хочу сказать, что витебский «базар» – такое ощущение, что я приехал куда-то в Бразилию на карнавал. Только карнавал песни и танца. Поэтому очень здорово, и очень здорово, что это продолжается 30 лет.