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«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре – 2021»

19 июля 2021 16:50
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Новости Беларуси. Лишь жюри на «Славянском базаре – 2021» не было подвержено эмоциям. Они улавливали каждую ноту, каждый взгляд, каждое движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре – 2021»-1

Сергей Пенкин, певец, музыкант, композитор:
Ребята, я, во-первых, хочу сказать, что члены жюри все очень адекватные, теплые, клевые – настоящие друзья, коллеги. Я хочу сказать, что витебский «базар» – такое ощущение, что я приехал куда-то в Бразилию на карнавал. Только карнавал песни и танца. Поэтому очень здорово, и очень здорово, что это продолжается 30 лет. 

«Ощущение, что я приехал в Бразилию на карнавал». Вот что сказал Сергей Пенкин о «Славянском базаре – 2021»-4

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Серегей Пенкин # Фотофакт

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