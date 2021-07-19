Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?

Новости Беларуси. Долгожданный фестиваль «Классика у Ратуши» стартовал на площадке Верхнего города. Открыл его в субботу, 17 июля, Государственный академический симфонический оркестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Долгожданный фестиваль «Классика у Ратуши» стартовал на площадке Верхнего города. Открыл его в субботу, 17 июля, Государственный академический симфонический оркестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несмотря на прошедший за час до начала вечера ливень, минчане смогли насладиться музыкальными шедеврами.
На площадке прозвучали лучшие произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Чайковского, Огинского и других композиторов.
Яркие и любимые всеми композиции исполнили солисты оркестра Ирина Крикунова и Станислав Трифонов. Руководил программой главный дирижер оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов.
Александр Анисимов, главный дирижер оркестра, народный артист Беларуси:
Я очень люблю подобный формат концертов. Это старая моя, давнишняя любовь, еще тогда, когда она не была распространенной у нас в Беларуси. Эта любовь хранится, и я также люблю, когда собирается публика. У нас обычно меньше 10 тысяч на этой площади не бывало. Всегда это был жаркий прием, настоящий. Здесь музыка известная, менее известная, но в любом случае качество ее превосходное.
В субботу, 24 июля, продолжит музыкальные вечера у Ратуши концерт заслуженного коллектива страны – Музыкальной капеллы «Сонорус».