Прямой эфир

Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?

19 июля 2021 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Долгожданный фестиваль «Классика у Ратуши» стартовал на площадке Верхнего города. Открыл его в субботу, 17 июля, Государственный академический симфонический оркестр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?-1

Несмотря на прошедший за час до начала вечера ливень, минчане смогли насладиться музыкальными шедеврами.

Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?-4

На площадке прозвучали лучшие произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Чайковского, Огинского и других композиторов.

Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?-7

Яркие и любимые всеми композиции исполнили солисты оркестра Ирина Крикунова и Станислав Трифонов. Руководил программой главный дирижер оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов.

Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?-10

Александр Анисимов, главный дирижер оркестра, народный артист Беларуси:
Я очень люблю подобный формат концертов. Это старая моя, давнишняя любовь, еще тогда, когда она не была распространенной у нас в Беларуси. Эта любовь хранится, и я также люблю, когда собирается публика. У нас обычно меньше 10 тысяч на этой площади не бывало. Всегда это был жаркий прием, настоящий. Здесь музыка известная, менее известная, но в любом случае качество ее превосходное.

Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?-13

В субботу, 24 июля, продолжит музыкальные вечера у Ратуши концерт заслуженного коллектива страны – Музыкальной капеллы «Сонорус».

# Концерт в Минске # Культура # Александр Анисимов # Ирина Крикунова # Станислав Трифонов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске
19 июля 2021 09:47

Интерьеры были воссозданы при помощи ранних зарисовок самого художника. Показываем дом-музей Марка Шагала в Витебске

«Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха о «Славянском базаре» и своём выступлении
19 июля 2021 09:35

«Очень сильно вырос, повзрослел и помолодел одновременно». Александр Солодуха о «Славянском базаре» и своём выступлении

Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора
18 июля 2021 15:27

Что показывают на фотовыставке «Один день из жизни фестиваля» в Витебске? Спросили у куратора