Моцарт и Чайковский: что ещё можно было послушать на открытии «Классики у Ратуши»?

Александр Анисимов, главный дирижер оркестра, народный артист Беларуси:

Я очень люблю подобный формат концертов. Это старая моя, давнишняя любовь, еще тогда, когда она не была распространенной у нас в Беларуси. Эта любовь хранится, и я также люблю, когда собирается публика. У нас обычно меньше 10 тысяч на этой площади не бывало. Всегда это был жаркий прием, настоящий. Здесь музыка известная, менее известная, но в любом случае качество ее превосходное.