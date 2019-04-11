«Здание – как живое существо». Посмотрите на Минск монохромный и акварельный

Проспект Независимости, Осмоловка, Немига… Какими видят улицы столицы художники, показываем в программе «Минск и минчане».

Осмоловка на полотнах Юлии Мацуро разливается солнечным светом… Над мансардами сплетается верба, а из окошек выглядывает алоэ… Художница родилась в районе площади Победы, поэтому чувствует эти места, словно родного человека. Зажигает Свислочь фонарями и превращает Коммунистическую в яркие гирлянды. В любви Минску она признается уже долгие годы акварелью.

«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:

Вечерний Минск вдохновило, наверное, новогоднее состояние города. Когда проспект становится таким ярким, красивым за счёт тёмного неба. Дома как будто горят золотом! Осмоловка красивая и деталями. Мне очень нравится отдельные дома. Фронтальный вид вроде бы простой. Ощущение, что здание – как живое существо.

Василий Пешкун родился в Гомеле, но в Минск влюбился ещё студентом. Пишет много и колоритно. И все о ней, о столице. Площадь Победы оживает в его динамичных мазках. Спешащие люди, машины, весенний настрой. Художнику мастерски удаётся передать лирический характер неугомонного мегаполиса. Его муза – проспект Независимости. Среди знакомого ампира он не перестаёт находить новые детали.

Художник Василий Пешкун – о Минске, своих картинах, вдохновении и секретах успеха Василий Пешкун, член Белорусского союза художников:

Есть такие места, куда зайдёшь – крутые ребята! Встречаешь, как правило, друзей, каких-то знакомых, которых, бывает, не видел много лет. Немига нравится – именно с мостами, с рекой.

Минск Анны Мельниковой, как на старинных гравюрах. Карандаш она совмещает с акварелью и создаёт воздушный город. На её зарисовках минчане заново знакомятся, с, казалось бы, привычной архитектурой.

Монохром успокаивает, как колыбельная… Преподаватель Академии искусств учит находить прекрасное своих студентов-графиков и обожает фотографировать Минск на прогулках.

Анна Мельникова, художник, преподаватель кафедры графического дизайна Белорусской государственной академии искусств:

В Минске очень много тихих красивых мест, интересных парков, где можно вдохновляться природой, несмотря на то, что ты находишься в центре города. Мне нравится выезжать за пределы Минска. Это Дрозды или Минское море. Там можно отдохнуть душой и напитаться энергией, которой мне иногда не хватает. Художникам нравится находить седину в Минске. Двери со мхом, бельё во дворах, брусчатку в центре… Старинный город вдохновляет рассказывать новые истории. Но чтобы их отыскать, приходится много работать.

Юлия Мацуро:

Главное – взгляд на любую вещь обыденную: какой-то другой ракурс, настроение. Где-то надо уезжать, отвлекаться. Выезд на природу – я, вообще, отдыхаю, где я беру что-то новое для себя, какие-то цветовые новые решения. Юлия Мацуро ждет, когда в Минске запахнет сиренью и мечтает подарить весну детским дворам. Расписать дома яркими красками. На любимый город у неё большие планы!

Анна Мельникова:

Сейчас уже появляются пешеходные улицы потихонечку в Минске. Мне всегда не хватает именно таких отходов в сторону от больших проспектов. Василий Пешкун:

Наполеон Орда в своё время писал много достопримечательностей Беларуси, и у меня было желание проехать по этим местам и запечатлеть именно в масле на холсте.