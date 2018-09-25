«Город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в жизни». Показываем Минск на полотнах Юлии Мацуро

На полотнах Юлии Мацуро улица Коммунистическая живет все 4 сезона, рассказали в программе «Минск и минчане». С младых ногтей девушка жила в районе площади Победы. Каталась на коньках по ледяной Свислочи и неслась на санках от дома под шпилем. Хрустящие следы детства остались на картинах.Юлия Мацуро, член Белорусского союза художников:

Я училась в 26-ом художественном лицее. Через Осмоловку каждый день ходила туда и обратно. Запах хлеба, домики двухэтажные – ощущение детства.

Во дворе очень любила играть в футбол с мальчиками, там у нас находится скульптурный цех. Мы бегали пить газированную воду – нас угощали скульпторы.

Послевоенная застройка и речка убаюкивают.

Как будто это и не Минск, хотя шумный проспект всего в паре шагов.

Художнику мастерски удается передать атмосферу квартала. Прогуливаться под многолетними ивами и искать новые ракурсы она готова до бесконечности. Любовь к городу читается в каждой детали.

Юлия Мацуро:

Неважна даже погода:

солнце – в своей прелести, туман – очень красивая была у меня серия с туманом Минска. Я город воспринимаю через туманы, больше спокойствия в городской жизни.

Минск Юлии Мацуро цвета сирени и охры. Он может быть мистическим и романтичным, меланхоличным и оптимистичным, но всегда, уверяет ценители – гармоничный. Верхний город,

Троицкое предместье и скверик возле Оперного – любимые модели.



Юлия Мацуро:

Где-то под впечатлением, что-то я добавляю. Часто смешиваю какой-то балкончик от одного здания, приставляю к другому.

На переднем плане цветы или зелень, деревья, а город уходит на второй план. Я такие ракурсы тоже очень люблю.

Художник Юлия Мацуро – об источниках вдохновения и Минске Любовь к живописи передалась художнице по наследству. Её дедушка и дяди тоже были мастерами кисти.

Юлия Мацуро:

Должен быть компромисс, делать только для души или только коммерцию – это и сложно.

И если делаешь только коммерческие работы – это выматывает сильно, как опустошение такое получается. Выставки очень помогают, работы своих сокурсников. Глядя на чужие работы, где-то какие-то корректировки вносишь в свою работу.

Девушка вдохновляется работами американского реалиста Эндрю Уайета и белорусского мастера Александра Гришкевича.

Но для многих ценителей искусства Юлия Мацуро – муза сама.