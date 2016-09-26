Художник Василий Пешкун – о Минске, своих картинах, вдохновении и секретах успеха

Неспешный и быстротечный. В теплом свете фонарей, размытых отражениях Свислочи и пестрой рекламе. С уютными послевоенными двориками и вечерними огнями магистралей. На полотнах Василия Пешкуна Минск разный: атмосферный, динамичный и всегда родной.

Художник родом из Гомеля, в столицу приехал в 1999 году, когда поступил в Белорусскую государственную академию искусств. С тех пор отношения с городом самые трепетные.

Со своим этюдником он отправляется путешествовать по Минску, а мы – вместе с ним. Творить в мастерской Пешкуну скучно, он постоянно ищет живого общения с городом и людьми.

Василий Пешкун, член Белорусского союза художников, стипендиат Специального фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Ты узнаешь новых людей, бывает, поэты, писатели подходят, школьники любят посмотреть, как дяденька рисует, как красиво. Я Минск как-то чувствую. Писал в других городах, та же Европа немного чужда для меня – много всего, а здесь все обобщенное.

Любовь к рисованию юноше привил родной дядя, который отвел его учиться к известному местному художнику, после чего Василий Пешкун стал писать более смело и размашисто. В 7-8 классах с интересом копировал творчество передвижников, а затем вдохновился импрессионистами. В его городских пейзажах можно найти отголоски этих стилей. Теплая палитра, игра светотени, оригинальные ракурсы и незамысловатые сюжеты. Городская жизнь как удовольствие: спешить на работу под зонтиком, гулять по золотой листве и думать о прекрасном.

Василий Пешкун, член Белорусского союза художников, стипендиат Специального фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Мы жили на Волоха, а мастерская была на Коржа. И эта работа – дорога, по которой мы постоянно ходили. Свет из окон, свет фонарей, фар автомобилей. Появляется театральность в работах.

Частые прогулки по городу открывают неизведанные уголки. Забрести в осеннюю Осмоловку, где на окнах красуются гортензии, а во дворах жильцы играют в домино. Поймать луч солнца на черепичной крыше или запечатлеть розовые облака над Свислочью. Художнику мастерски удается передать мимолетные состояния города, быстротечность его жизни. Кстати, фоном в мастерской Василия Пешкуна часто звучат аудиокниги с классическими произведениями. Ни дня без работы и саморазвития.

Василий Пешкун, член Белорусского союза художников, стипендиат Специального фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Одно из необычных и забавных мест, где у нас была мастерская, это Нововиленская. Мы снимали ее на первом этаже двухэтажного дома, старого послевоенного. Заходишь в комнату и окунаешься лет на 50 назад. В мастерской был подвал свой. Можно было написать жанровые сценки, потому что во дворе вывешивали белье хозяйки, которые уже 100 лет живут в этом доме.

Красиво выглядит Комаровский рынок. Получилось достаточно живенько, как говорят. Надо было обыгрывать столбами, и на столбах много проводов, ими создавать ритм. Я стараюсь, чтобы задний план был более тонкий, более прозрачный, как акварельный. И уже приближаясь на передний план, больше нагружаю краской свой холст.

И, действительно, за счет техники и объемных слоев масла деревья кажутся живыми, к ним хочется прикоснуться.

На самобытные пейзажи Василия Пешкуна вдохновляет родная деревня Надвин Речицкого района Гомельской области. Он часто отправляется в гости к своему дедушке и босиком путешествует по местам детства. Так рождаются душевные полотна, близкие каждому из нас. Кстати, колесить по Беларуси, России, Европе – одно из самых любимых хобби в творческой семье художников.

Василий Пешкун, член Белорусского союза художников, стипендиат Специального фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

В машине живем и с палатками выезжаем. Каждый город своеобразен, конечно, сравниваешь с Минском. И Минск зачастую выигрывает, потому что чистый, спокойный, чувствует себя защищенным. У семьи хобби – театр теней. Мы иногда ездим по разным городам, по Минску иногда показываем, для друзей в мастерской.

Сегодня работы Василия Пешкуна украшают Дворец Независимости в Минске, белорусские посольства в Бельгии, Берлине, Будапеште. Он – участник многочисленных международных и республиканских выставок. Его произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного русского искусства в Джерси-Сити, США, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. В чем секрет успеха?

Василий Пешкун, член Белорусского союза художников, стипендиат Специального фонда Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Не надо никому подражать, можно учиться, брать что-то интересное, полезное от других художников, но развивать в себе свою технику, свое видение, быть искренним в своем творчестве. И самое главное – любить это дело, потому что если через силу этим заниматься, то ничего не получится.

Василию Пешкуну хочется, чтобы новые здания, которые появляются в Минске, были спроектированы в классическом стиле и органично дополняли бы нашу архитектуру. В шутку признается, что в спальных районах с одинаковыми домами он всегда чувствуется себя героем фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

В планах – изучить район Тракторного поселка и окунуться в атмосферу послевоенного Минска. А мы будем ждать новых шедевров.