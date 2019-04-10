«Это для меня волшебство». В Березино открылась выставка картин, сделанных в технике горячего батика

Новости Беларуси. Свежий взгляд на мир. Персональная выставка картин молодой художницы Елены Дорошенко открылась в Березинском центре ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В экспозиции собраны лучшие живописные работы. Они сделаны в технике горячего батика – это роспись ткани с использованием расплавленного воска. Способ отличается особой неповторимостью. Восприятие отдельных линий или сочетания цветов зависит от представления зрителя.

Елена Дорошенко, художница:

Меня привлекает в этой технике то, что в процессе работы ты не видишь конечный результат. Только в конце, когда мы выпариваем воск из ткани, видим, что получилось. И это для меня волшебство.

Каждую картину гости выставки могут не только рассмотреть, но и попробовать повторить самостоятельно. Елена с радостью проводит мастер-классы для любителей искусства.