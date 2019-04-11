Зачем вербой бить по голове и жечь в доме? Традиции Вербного воскресенья
Эти букеты пахнут полем и лесом. Красивые косы из колосьев, сухоцветов и трав на Гродненщине заплетали издавна. Их делали за неделю до Пасхи и освещали в Пальмовое воскресение. В Сопоцкине традицию берегут. До 1939 года этот край принадлежал Польше. До границы здесь рукой подать. Оттого основное население – католики.
Алина Яблонская, местный житель:
Когда Христос въезжал в Иерусалим, его встречали веточками из пальмы, и в знак этого мы сейчас делаем пальмочки, как мы их называем.
Франц Баран, местный житель:
Всегда делается, чтобы три было вербочки, но только не пара. Когда-то мы украшали можжевельником, а цветы делали из бумаги.
Анна Голубцова, заведующий Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Наши сестры Доминикововны, которые являются носителями этой традиции, использовали даже обёртки от конфет.
Наша местная пальмочка должна быть плоской, а литовская – круглая.
После костёла и святой воды пальмы становятся оберегом. И до сих пор в сильную грозу на окнах в деревне ставят вербу.
Франц Баран:
Мама всегда брала вербочку, подпаливала её и дымила хату, чтобы, не дай Бог, Пярун.
Издавна считалось, что она защищает дом от всего плохого и приносит счастье в семью. Злаковые обеспечивают хороший урожай, хвойные оберегают от сглаза.
Станислав Змитрович, местный житель:
Корову выгоняли пасти вербочкой, благословили, чтобы ничего не стало с ней.
Алина Яблонская:
Надо две вербочки соединить, поставить возле иконы, освятить святой водой, и это семья была крепче.
Антонина Юрченя, местный житель:
Мама, помню, придёт домой и пальмочкой всех по 3 раза по голове бьёт, чтобы все здоровенькие были.
Вербы стоят в доме всю зиму. А спустя год, в Пепельную среду священник сжигает старые пальмы и посыпает пеплом головы прихожан.
Анна Голубцова:
Как из праха возродился и в прах может обернуться человек, имеется в виду кольцо жизненное.
Яркие цвета получают при помощи разнообразных красителей. В среднем, пальмочки – 50 см, а для костёла делают по 3-4 метра. Раньше в Сопоцкине даже устраивали конкурс на лучшую вербу.
Будете на Августовском канале, загляните в этот край. Здесь есть чему удивиться и на что посмотреть.
Антонина Юрченя:
Очень много туристов приезжает к нам в клуб посмотреть, в музейную эту комнату, эти чёрно-белые писанки.
Алина Яблонская:
На Пасху все с корзиночками, яйцами, чувствуется, что праздничное настроение. Все улыбаются, все друг другу желают всего хорошего, потому что такой светлый и хороший праздник.
Уже в это воскресенье Сопоцкинский костёл украсят новые произведения искусства.