Зачем вербой бить по голове и жечь в доме? Традиции Вербного воскресенья

Эти букеты пахнут полем и лесом. Красивые косы из колосьев, сухоцветов и трав на Гродненщине заплетали издавна. Их делали за неделю до Пасхи и освещали в Пальмовое воскресение. В Сопоцкине традицию берегут. До 1939 года этот край принадлежал Польше. До границы здесь рукой подать. Оттого основное население – католики.

Алина Яблонская, местный житель:

Когда Христос въезжал в Иерусалим, его встречали веточками из пальмы, и в знак этого мы сейчас делаем пальмочки, как мы их называем.

Франц Баран, местный житель:

Всегда делается, чтобы три было вербочки, но только не пара. Когда-то мы украшали можжевельником, а цветы делали из бумаги.

Анна Голубцова, заведующий Сопоцкинским культурно-туристическим центром:

Наши сестры Доминикововны, которые являются носителями этой традиции, использовали даже обёртки от конфет.

Наша местная пальмочка должна быть плоской, а литовская – круглая. После костёла и святой воды пальмы становятся оберегом. И до сих пор в сильную грозу на окнах в деревне ставят вербу. Франц Баран:

Мама всегда брала вербочку, подпаливала её и дымила хату, чтобы, не дай Бог, Пярун.

Издавна считалось, что она защищает дом от всего плохого и приносит счастье в семью. Злаковые обеспечивают хороший урожай, хвойные оберегают от сглаза. Станислав Змитрович, местный житель:

Корову выгоняли пасти вербочкой, благословили, чтобы ничего не стало с ней.

Алина Яблонская:

Надо две вербочки соединить, поставить возле иконы, освятить святой водой, и это семья была крепче.

Антонина Юрченя, местный житель:

Мама, помню, придёт домой и пальмочкой всех по 3 раза по голове бьёт, чтобы все здоровенькие были.

Вербы стоят в доме всю зиму. А спустя год, в Пепельную среду священник сжигает старые пальмы и посыпает пеплом головы прихожан. Анна Голубцова:

Как из праха возродился и в прах может обернуться человек, имеется в виду кольцо жизненное. Яркие цвета получают при помощи разнообразных красителей. В среднем, пальмочки – 50 см, а для костёла делают по 3-4 метра. Раньше в Сопоцкине даже устраивали конкурс на лучшую вербу.

Будете на Августовском канале, загляните в этот край. Здесь есть чему удивиться и на что посмотреть. Антонина Юрченя:

Очень много туристов приезжает к нам в клуб посмотреть, в музейную эту комнату, эти чёрно-белые писанки.

Алина Яблонская:

На Пасху все с корзиночками, яйцами, чувствуется, что праздничное настроение. Все улыбаются, все друг другу желают всего хорошего, потому что такой светлый и хороший праздник.