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Belarus Fashion Week откроет знаменитый итальянский кутюрье

11 апреля 2019 07:09
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Новости Беларуси. Белорусская неделя моды открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне организаторы Belarus Fashion Week приоткрыли завесу тайны самого модного события года в нашей стране.

Belarus Fashion Week откроет знаменитый итальянский кутюрье-1

Так, откроет программу наш гость – знаменитый итальянский кутюрье Альберто Замбелли. Всего в Неделе моды своё творчество представят больше полусотни белорусских дизайнеров. В 2019 году обещает впечатлить коллекция для моделей плюс-сайз и изделия для самых маленьких модников. 

Марина Парфинович, дизайнер:
Это рост. Не забываешь ежесезонно, что ты должен что-то представлять, что ты дизайнер, что ты должен быть креативным.

Belarus Fashion Week откроет знаменитый итальянский кутюрье-4

Янина Гончарова, председатель Белорусской палаты моды:
Коллекции «Осень-зима 2019-2020» на Belarus Fashion Week  покажут дизайнеры из Беларуси (это основные участники), также приглашённые из Италии и Германии.

Belarus Fashion Week откроет знаменитый итальянский кутюрье-7

Антонио Федерико, fashion-фотограф (Италия):
Франция и Италия – это главные столицы и центры моды во всём мире. Но вам не стоит забывать о своей идентичности и уникальности. Берите опыт, но демонстрируйте то, что у вас есть. Впитывайте свои корни и презентуйте это. Безусловно, я найду что-то для себя, чтобы забрать и использовать для следующих съёмок.

Belarus Fashion Week откроет знаменитый итальянский кутюрье-10

Белорусская неделя моды – хорошая возможность для обмена опытом и завязывания новых контактов. С мастер-классами у нас в эти дни готовы выступить ведущие мировые мастера фэшн-индустрии. Это ещё и повод ближе познакомиться с Беларусью.

# Мода в Беларуси # Культура # Марина Парфинович # Янина Гончарова # Антонио Федерико # Фотофакт

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