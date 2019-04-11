Belarus Fashion Week откроет знаменитый итальянский кутюрье

Новости Беларуси. Белорусская неделя моды открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Накануне организаторы Belarus Fashion Week приоткрыли завесу тайны самого модного события года в нашей стране.

Так, откроет программу наш гость – знаменитый итальянский кутюрье Альберто Замбелли. Всего в Неделе моды своё творчество представят больше полусотни белорусских дизайнеров. В 2019 году обещает впечатлить коллекция для моделей плюс-сайз и изделия для самых маленьких модников.

Марина Парфинович, дизайнер:

Это рост. Не забываешь ежесезонно, что ты должен что-то представлять, что ты дизайнер, что ты должен быть креативным.