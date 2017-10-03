Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:

У The Beatles – в их репертуаре, и до сих пор, в истории из их репертуара остались шедевры. Там далеко не все – шедевры, у них в репертуаре. Но, опять-таки, созвучны времени были ритм с довольно простыми гармониями. А потом, вдруг, появляются такие вещи, как «Michelle», «Yesterday» – и это стало классикой.

Если сегодня взять, допустим, знаменитую «Павану» Равеля и подложить ритмическую сетку, получится потрясающий блюз.

Тем и вошли, в общем, в историю The Beatles, я считаю, кроме всего прочего, именно в историю, потому что они, конечно, были очень современны в то время, но они вошли именно тем, что они очень приблизились к классической музыке вот в этих шедеврах.