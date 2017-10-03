Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы часто в интервью рассказываете, что два произведения произвели на Вас колоссальное впечатление, когда Вы только начинали заниматься музыкой. Симфония №6 Чайковского и концерт №2 Рахманинова. И Вы подобрали эти слова: «Это трагично и красиво». Допустимо ли, что кто-то увидит в этом не трагичность, а, допустим, что-то возвышенное, возвеличивающее?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:

Конечно.

И это допустимо прочтение?

Юрий Башмет:

Да, безусловно. Это всё зависит от дистанции и вкуса исполнителя. Дистанция – можно переживать от первого лица, а можно говорить о трагедии всего человечества, с точки зрения уже философии.

И тогда дистанция может работать в плюс.

Например, чем строже, для меня, исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше. По моему вкусу. Потому что одна фраза может быть сыграна гениально. Но, если следующая так же расплывается, то это становится слишком сладко.