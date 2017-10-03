Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы же знаете, наверняка, книгу «Альтист Данилов».

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:

Конечно.

Очень многие считают, что это немного про Вас. В общем, главный персонаж – он там демон, у него есть перстень, он его поворачивает. А на японском издании, насколько мне известно, вообще, просто Ваше изображение.

Юрий Башмет:

Да, немножко с такими глазами. Да, это забавно, поскольку у меня много лет передача «Вокзал мечты», телевизионная, и одно время мне просто уже надоело – меня ассоциировали все с героем этого романа.

А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом.

И я уже гастролировал про стране довольно много. И решил: пригласил писателя, автора романа, Орлова, он пригласил своего друга, который являлся, действительно, прообразом.

Она же в 1980 году вышла, он, наверное, о Вас не знал ничего тогда?

Юрий Башмет:

Наверное. И, значит, вот у меня идёт эта передача телевизионная, и, вообще, об альте – со всех сторон: и мастер, и дужку двигали, сравнивали звучание, разная музыка звучала – и в ансамблях, и соло альт. И вот, подходит время к концу, к окончанию эфира, я говорю: «Большое спасибо, что Вы согласились».

Он говорит: «И Вам спасибо за приглашение. У меня есть для Вас сюрприз», – и вручает мне японскую книгу.

И говорит: «Это – 36-ое издание романа. Японцы Вас очень любят и спросили разрешения: можно ли Ваш портрет вытеснить на обложке. А, поскольку, я считаю, что Вы, в какой-то степени, тоже альтист Данилов, то я согласился. И вот, я Вам дарю эту книгу». Я думал… А получилось наоборот. Но это ещё не конец. Потом прошло много лет, мы, кстати, общались с автором несколько раз, по другим причинам, и вдруг звонит мне мой друг замечательный, композитор Чайковский Александр. И говорит: «Я написал оперу «Альтист Данилов» и посвятил тебе. И ты должен выходить, когда ты в Москве, и там есть специальные два места, где ты можешь появляться с игрой». И вот я раз 10-15 приезжал на этот спектакль, где мы опять встречались – это 20 лет прошло после той передачи. Так что, в общем, я уже от этого не отделаюсь, я смирился.