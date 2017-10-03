Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ваше трактование природы таланта – это, всё-таки, что-то врождённое? Или это – судьба, окружение, гены?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:

Всё вместе. Это и тщеславие тоже. Это, прежде всего, трудолюбие. Это, вообще, желание.

Понимаете, вот главное, чтобы оно не заснуло в молодом человеке.

Ничего божественного Вы не примешиваете сюда? Или дьявольского?

Юрий Башмет:

Нет, какая-то связь есть с высшим разумом, конечно. Безусловно. И иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато.