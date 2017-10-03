«Эта беседа была невероятной. Он очень много знает»: как Башмет с Джаггером о Шуберте говорил

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Об одной легендарной встрече Вашей. Причём, об этом, и в шутку, и всерьёз многие рассказывают, и Вы даже в своей книге писали: о том, как вы с принцем Чарльзом и Мстиславом Ростроповичем соображали, по-русски, «на троих». Но, по-русски, «на троих» – это должно быть три стопочки водки. Наверное, всё же, принц Чарльз какой-нибудь шотландский виски выпивал? Или это были, всё-таки, рюмочки водки?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:

Водка была. Это была водка. И должен сказать, немало рюмочек выпили. Много выпили.

Ещё одна удивительная, оброненная Вами фраза, и я не слышал, не нашёл нигде подробного ответа: Вы полтора часа с Миком Джаггером разговаривали о Шнитке.

Юрий Башмет:

О Шуберте. Это было очень неожиданно для меня, я не ожидал, что он знает эту музыку.

Кстати, многие из представителей других жанров музыкальных, оказывается, соприкасаются с серьёзной, с классической музыкой.

Когда-то я брал интервью у Лайзы Миннелли, и спросил: «Что для Вас классическая музыка?» Она сказала: «Это – всё для меня». То есть, всё базируется на классической музыке. И вот эта беседа тоже по Шуберту была невероятной. Он очень много знает.

Несмотря на образ протеста, да?

Юрий Башмет:

Да, абсолютно.