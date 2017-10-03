Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я смотрел Ваши интервью, всё время думал: что же это за знак Вы носите очень часто? Сейчас вижу, что это, по-моему, герб Москвы, Георгий Победоносец.

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:

Да, Георгий Победоносец, убивающий дракона. Это мне вручил, подарил и одел Патриарх ортодоксальной церкви в Тбилиси Илия.