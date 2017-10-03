Прямой эфир

Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?

03 октября 2017 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я смотрел Ваши интервью, всё время думал: что же это за знак Вы носите очень часто? Сейчас вижу, что это, по-моему, герб Москвы, Георгий Победоносец.

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:
Да, Георгий Победоносец, убивающий дракона. Это мне вручил, подарил и одел Патриарх ортодоксальной церкви в Тбилиси Илия.

Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Юрий Башмет

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
03 октября 2017 19:21

Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»

Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»
03 октября 2017 19:20

Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»

Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»
03 октября 2017 19:20

Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»