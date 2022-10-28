Язык вееров, выставка невест и совсем не грустный дэнс. Почему стоит посетить выставку бальных костюмов в Минске?

Танцуют все! В Доме-музее I съезда РСДРП предлагают закружиться на балах и улететь в XIX столетие, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Золотой век поэзии, эпоха изысканных манер. Дресс-код светской публики диктовал стиль ампир. Вспомните бал Наташи Ростовой. Музыкальные вечера разворачивались и в Минске. По взмаху веера приглашаем на паркет.

Екатерина Чернова, научный сотрудник филиала Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей 1-го съезда РСДРП»:

Языком вееров владели дамы, это женский язык, но хорошо читать должны были мужчины, чтобы понимать, что им хочет сказать девушка. Самые простые, если, например, ответить «нет», то в правой руке и подносить к левой щеке, если «да», то с левой руки к правой щеке. Конечно, язык больше кокетства и чтобы рассказать о своих чувствах. Попросить как-то проявить симпатию. Если хотели, чтобы пригласили на танец, она могла с приоткрытым веером так поманить к себе. Признаться в любви можно было просто – в правой руке к левому – вы в моем сердце.

Высокий этикет. Показаться в одном платье или цвете несколько раз подряд было не комильфо. Если леди не обручена с кавалером, больше трех танцев запрещено. Кадриль, мазурка, венгерка. Дэнс был не грустный, а очень стремительный. В своих бальных книжечках дамы записывали, какие танцы с кем разделят. Выставка невест и женихов – так знакомились и покоряли сердца.

Екатерина Чернова:

Брали вдохновение уже в греческой эпохе, поэтому платья легкие, с легкими тканями, завышенной талией, потому что у них было большое открытое декольте. Надо было его как-то украсить. Можете увидеть множество всяких украшений, брошей. Были еще украшения – цветок на руку. Это уже более утилитарное значение имеет. Если приходишь на фуршет – снять этот цветок с ленточкой и привязать на свой бокал, чтобы потом после танцев, разговоров, игр не потерять. Обувь была тоже легкая, вязаная, подошва была из кожи. Но все равно, поскольку это были большие, неотапливаемые помещения, девушки часто болели, но мода есть мода.

В почете была фарфоровая кожа. Она подчеркивала благородное, аристократичное происхождение, поэтому солнечный зонтик был атрибутом каждой девушки. Как и перчатки. Без них выйти в свет было сродни преступлению. То же касалось и кавалеров. Причем парочку старались подбирать в тон своему костюму.

Екатерина Чернова:

Представлены карнавальные костюмы второй половины XX века. Это реконструкции, сделанные по историческим документам, фотографиям. Тематика могла быть спортивная, тогда костюм мог быть бильярдный, сказочная – тогда идут персонажи, птицы или феи Очень увлекались Востоком, историческими какими-то персонажами. Благотворительные карнавалы также устраивались. Они возникали, когда была определенная социальная нужда. Например, если нужно было расчистить снежные заносы. Средства, собранные с этого карнавала, на помощь города, расчистки снега шли.

У нас есть костюм, который так и называется – «Снежный занос».

До XVIII века танцевальные вечера в Российской империи называли ассамблеей. При Петре I, когда российская культура начала смешиваться с европейской, в употребление вошло слово «бал». Пригласительные отправляли за 10-15 дней. Нужно было поблагодарить либо отказать письмом в течение двух дней. Феерию сопровождал духовой оркестр. И если в начале XIX века все начиналось с полонеза, то уже к середине балом правил вальс.