Попугаи покажут даже лунную походку! Белгосцирк и Московский цирк Никулина подготовили совместную программу

Цирк уже не тот, и это прекрасно. На смену пестрым клоунам с большими красными носами и дрессировщикам, засовывающим голову в пасть льву, пришли яркие роскошные шоу. И такую атмосферу карнавала, блеска и гламура предлагает новая совместная программа Белгосцирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В предвкушении чудес представляем гостей «Нового утра» на РТР-Беларусь – Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка, Вениамин Игумнов, дрессировщик, артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Виктория Шалик, артистка Белгосцирка. Юрий Царев, ведущий:

Как зовут этих прекрасных созданий?

Вениамин Игумнов, дрессировщик, артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре:

Сима и Кузя. Юрий Царев:

В чем уникальность новой программы? В чем слияние разных элементов? Что ждет нашего зрителя?

Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:

Цирк развивается соответственно техническому прогрессу, веяниям моды, желаниям публики. Естественно, публика хочет гораздо больше, чем раньше. Естественно, зрелищности. Но исполнение трюков, рискованных элементов нисколько не меняет представление, потому что, как и раньше, это самое важное, что есть в цирке. Неважно, дрессируете вы животных или же вы делаете акробатические элементы, иллюзию – трюк остается самым главным. Ольга Войтенкова, ведущая:

Еще в цирк приходят ради дрессированных животных, это вызывает особый интерес у детей. Чем будет удивлять новая программа? Вениамин Игумнов:

Будет удивлять разнообразием. Помимо попугаев у нас в программе есть замечательные дрессированные обезьяны и медведи, собачки. Прекрасный набор, чтобы детям познакомиться с животным миром цирка.

Юрий Царев:

Давайте остановимся на попугаях, поскольку это гости нашей студии. Вениамин, мы знаем, что самому старшему попугаю 47 лет, его дрессировал еще ваш папа. Вениамин Игумнов:

Никто не дрессировал, кроме меня. Я первый в России и СССР, кто занялся дрессурой попугаев. До этого их просто показывали. Ольга Войтенкова:

Я знаю, что в новой программе они даже демонстрируют лунную походку. Да? Вениамин Игумнов:

Да. Юрий Царев:

Не будем просить продемонстрировать это здесь. Наверняка, лучше сходить в цирк, чтобы увидеть все вкупе, не только один элемент шоу. Виктория, расскажите, чем будете удивлять, кроме лунной походки попугаев.

Виктория Шалик, артистка Белгосцирка:

Эта программа стала для нас тоже интересной, потому что мы работаем с птицами. Попугаи у нас на голове, мы танцуем номера как балет. Плюс у нас появилась возможность даже немножко полетать. Есть номер жонглера со шляпами, и мы там отрываемся от пола и немножко чувствуем себя воздушными артистами. Юрий Царев:

Птицы вас сразу приняли? Виктория Шалик:

Конечно, с птицами нужно было подружиться, познакомиться. Мы выделили на это время. Но с ними очень комфортно работать, поэтому мы очень рады такому сотрудничеству. Юрий Царев:

Вопрос, который я не могу не задать. Вениамин, как вам Минск? Как вам наша белорусская публика? Вениамин Игумнов:

Я когда в Минск выезжал, папа говорит: слава богу, у тебя хоть глаза веселые стали, едешь в свой любимый город. Ольга Войтенкова:

Это лучший ответ.

Алла Николаева-Алиева:

Дело в том, что он у нас уже работал, и прекрасно работал. И не один раз. Вениамин Игумнов:

Моя бабушка из Бобруйска, и я наполовину белорус. Юрий Царев:

Вот все и сложилось, весь пазл. Ваш папа тоже имеет отношение к цирку? Вениамин Игумнов:

Конечно. Я представитель поколения артистов. Юрий Царев:

То есть целая династия.