Попугаи покажут даже лунную походку! Белгосцирк и Московский цирк Никулина подготовили совместную программу
Цирк уже не тот, и это прекрасно. На смену пестрым клоунам с большими красными носами и дрессировщикам, засовывающим голову в пасть льву, пришли яркие роскошные шоу. И такую атмосферу карнавала, блеска и гламура предлагает новая совместная программа Белгосцирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В предвкушении чудес представляем гостей «Нового утра» на РТР-Беларусь – Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка, Вениамин Игумнов, дрессировщик, артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Виктория Шалик, артистка Белгосцирка.
Юрий Царев, ведущий:
Как зовут этих прекрасных созданий?
Вениамин Игумнов, дрессировщик, артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре:
Сима и Кузя.
Юрий Царев:
В чем уникальность новой программы? В чем слияние разных элементов? Что ждет нашего зрителя?
Алла Николаева-Алиева, главный режиссер Белгосцирка:
Цирк развивается соответственно техническому прогрессу, веяниям моды, желаниям публики. Естественно, публика хочет гораздо больше, чем раньше. Естественно, зрелищности. Но исполнение трюков, рискованных элементов нисколько не меняет представление, потому что, как и раньше, это самое важное, что есть в цирке. Неважно, дрессируете вы животных или же вы делаете акробатические элементы, иллюзию – трюк остается самым главным.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Еще в цирк приходят ради дрессированных животных, это вызывает особый интерес у детей. Чем будет удивлять новая программа?
Вениамин Игумнов:
Будет удивлять разнообразием. Помимо попугаев у нас в программе есть замечательные дрессированные обезьяны и медведи, собачки. Прекрасный набор, чтобы детям познакомиться с животным миром цирка.
Юрий Царев:
Давайте остановимся на попугаях, поскольку это гости нашей студии. Вениамин, мы знаем, что самому старшему попугаю 47 лет, его дрессировал еще ваш папа.
Вениамин Игумнов:
Никто не дрессировал, кроме меня. Я первый в России и СССР, кто занялся дрессурой попугаев. До этого их просто показывали.
Ольга Войтенкова:
Я знаю, что в новой программе они даже демонстрируют лунную походку. Да?
Вениамин Игумнов:
Да.
Юрий Царев:
Не будем просить продемонстрировать это здесь. Наверняка, лучше сходить в цирк, чтобы увидеть все вкупе, не только один элемент шоу. Виктория, расскажите, чем будете удивлять, кроме лунной походки попугаев.
Виктория Шалик, артистка Белгосцирка:
Эта программа стала для нас тоже интересной, потому что мы работаем с птицами. Попугаи у нас на голове, мы танцуем номера как балет. Плюс у нас появилась возможность даже немножко полетать. Есть номер жонглера со шляпами, и мы там отрываемся от пола и немножко чувствуем себя воздушными артистами.
Юрий Царев:
Птицы вас сразу приняли?
Виктория Шалик:
Конечно, с птицами нужно было подружиться, познакомиться. Мы выделили на это время. Но с ними очень комфортно работать, поэтому мы очень рады такому сотрудничеству.
Юрий Царев:
Вопрос, который я не могу не задать. Вениамин, как вам Минск? Как вам наша белорусская публика?
Вениамин Игумнов:
Я когда в Минск выезжал, папа говорит: слава богу, у тебя хоть глаза веселые стали, едешь в свой любимый город.
Ольга Войтенкова:
Это лучший ответ.
Алла Николаева-Алиева:
Дело в том, что он у нас уже работал, и прекрасно работал. И не один раз.
Вениамин Игумнов:
Моя бабушка из Бобруйска, и я наполовину белорус.
Юрий Царев:
Вот все и сложилось, весь пазл. Ваш папа тоже имеет отношение к цирку?
Вениамин Игумнов:
Конечно. Я представитель поколения артистов.
Юрий Царев:
То есть целая династия.
Вениамин Игумнов:
Мы с Кузей доказали всему миру, что попугай не только лежит на спине, но еще и жонглирует. Кузя – артист, любит аплодисменты.
Юрий Царев:
Кузя, ты лучший!