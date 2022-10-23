БГУ проведёт марафон беспрерывного чтения Якуба Коласа в режиме онлайн

Новости Беларуси. К марафону беспрерывного чтения Якуба Коласа готовятся в БГУ. Он намечен на 3 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в этот день отмечается 140-летие белорусского классика, создавшего первое крупное эпическое произведение. Поэму «Новая зямля» и будут озвучивать участники флешмоба. Студенты и преподаватели продемонстрируют мастерство выразительного чтения. Ожидается, на то, чтобы перелистнуть страницы всех 30 частей поэмы у них уйдет более шести часов. Все это время будет вестись прямая онлайн-трансляция на YouTube-канале БГУ.