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БГУ проведёт марафон беспрерывного чтения Якуба Коласа в режиме онлайн

23 октября 2022 08:44
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Новости Беларуси. К марафону беспрерывного чтения Якуба Коласа готовятся в БГУ. Он намечен на 3 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БГУ проведёт марафон беспрерывного чтения Якуба Коласа в режиме онлайн-1

Именно в этот день отмечается 140-летие белорусского классика, создавшего первое крупное эпическое произведение. Поэму «Новая зямля» и будут озвучивать участники флешмоба. Студенты и преподаватели продемонстрируют мастерство выразительного чтения. Ожидается, на то, чтобы перелистнуть страницы всех 30 частей поэмы у них уйдет более шести часов. Все это время будет вестись прямая онлайн-трансляция на YouTube-канале БГУ.  

# Образовательные чтения # Культура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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