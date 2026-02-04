Испания готовится ввести запрет на использование соцсетей для подростков младше 16 лет

Испания готовится ввести запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес на Всемирном саммите правительств в Дубае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы защитим их от цифрового Дикого Запада», – подчеркнул глава правительства. По его словам, дети оказываются в пространстве, где сталкиваются с зависимостью, манипуляциями, насилием и порнографией. Теперь платформы будут обязаны внедрить эффективную систему проверки возраста – реальные барьеры, которые действительно работают. В Мадриде инициативу встретили с осторожной поддержкой. Многие признают: подростки еще не способны самостоятельно справляться с масштабом социальных сетей.

Мне вообще не нравятся запреты, но я понимаю, что это мера необходима, потому что я считаю, что дети в возрасте до 16 лет еще не способны управлять чем-то таким масштабным, как социальные сети.

Социальные сети – это огромные возможности. В этом есть много хорошего, но есть и не очень хорошие стороны, они плохие, и поскольку мы не знаем, как справляться с негативной стороной, я понимаю, что социальным сетям лучше оставаться закрытыми для определенных возрастных групп. Есть много взрослых, которые тоже не знают, как ими пользоваться.

Испания не первая страна, решившаяся на такой шаг. В декабре аналогичный запрет ввела Австралия. Франция и Великобритания внимательно следят за развитием ситуации, рассматривая возможность подобных мер. В Мадриде уже на следующей неделе будет внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для руководителей платформ за отказ удалять незаконный или оскорбительный контент. Впервые собираются криминализировать алгоритмическую манипуляцию и искусственное распространение вредных материалов.