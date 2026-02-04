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16 человек погибли в ДТП на востоке Бразилии

04 февраля 2026 08:53
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16 человек погибли в ДТП на востоке Бразилии. Среди жертв – четырехлетний ребенок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 человек погибли в ДТП на востоке Бразилии-2

Там перевернулся автобус. В момент ЧП в салоне находилось около 60 человек. Несколько из них поучили ранения. Пострадавших доставили в больницу на вертолетах. Авария произошла на крутом повороте горной дороги. Полиция расследует обстоятельства происшествия: известно, что у перевозчика не было сертификата безопасности и разрешения на проезд. 

# Бразилия # ДТП

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