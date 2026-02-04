16 человек погибли в ДТП на востоке Бразилии

Там перевернулся автобус. В момент ЧП в салоне находилось около 60 человек. Несколько из них поучили ранения. Пострадавших доставили в больницу на вертолетах. Авария произошла на крутом повороте горной дороги. Полиция расследует обстоятельства происшествия: известно, что у перевозчика не было сертификата безопасности и разрешения на проезд.