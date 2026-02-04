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Республиканская партия США теряет общественную поддержку

04 февраля 2026 08:22
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Республиканская партия США столкнулась с резким падением общественной поддержки. Причиной стали события в Миннеаполисе, где во время операций федеральных агентов погибли двое граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканская партия США теряет общественную поддержку-2

Эксперты Института Брукингса отмечают: избиратели одобряли депортацию опасных преступников, но жесткие рейды против людей, десятилетиями живущих и работающих в стране, вызвали возмущение. На этом фоне Белый дом терпит и юридические поражения. Федеральный суд в Вашингтоне заблокировал инициативу Дональда Трампа лишить временной защиты 350 тысяч выходцев из Гаити. Этот статус они получили еще 16 лет назад после разрушительного землетрясения. Несмотря на заявления Министерства внутренней безопасности о стабилизации ситуации на острове, суд встал на сторону мигрантов. 

# США # Новости США

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