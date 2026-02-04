Белорусская вакцина для крупного рогатого скота получила международное признание

Белорусская вакцина получила международное признание: на крупнейшей сельскохозяйственной выставке «Agraria-2026» в Москве продукт предприятия «БелВитунифарм» удостоен звания победителя. На выставке презентовали передовые разработки в области ветеринарии, агрономии и животноводства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш препарат обеспечивает защиту от трех опасных заболеваний. Разработка велась в течение трех лет совместно с учеными Витебской академии ветеринарной медицины. Сегодня производство налажено в промышленном масштабе. Эффективность получила признание не только в Беларуси, но и в России. Российские ветеринары отмечают, что вакцина позволяет сформировать стойкий иммунитет у телят уже с первых дней жизни.

Александр Ляховский, директор унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт БиоФарм»:

Это вакцина «Ротакор-К». Она против рота- и коронавирусной инфекций, а также ряда возбудителей эшерихия (адгезивных антигенов). Вакцина применяется крупному рогатому скоту с целью формирования колострального иммунитета у телят. После выпойки молозива у них формируется стойкий колостральный иммунитет. Вакцина эффективная. Российская Федерация доверяет белорусским вакцинам, это отмечено по результатам конкурса.

Белорусские производители предлагают широкую линейку вакцин. Благодаря продуманному антигенному составу, они защищают животных от множества вирусных и бактериальных инфекций. При этом важно помнить: чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо строго соблюдать технологию содержания телят.