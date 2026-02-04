В Литве проходят совместные с США учения с боевыми стрельбами

Литва продолжает повышать боеготовность Вооруженных Сил. В стране проходят очередные совместные с армией США учения. Военнослужащие двух стран уже провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня по мишеням в Балтийском море, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти маневры являются важной частью подготовки сухопутных войск к использованию и обслуживанию нового вооружения. В 2026 году в Литву должны поступить первые батареи реактивных систем залпового огня. Как отметили в военном ведомстве балтийской республики, установки позволят войскам поражать цели на большом расстоянии.

Юстас Чеканаускас, командир батареи литовских сухопутных войск:

Эти боевые стрельбы покажут, что мы сможем не только защищать нашу страну, но и действовать в более широком, европейском контексте и контексте НАТО. Освоение этих систем и их демонстрация возможному агрессору служит сдерживающим фактором. Это важный инструмент для обороны нашей страны, расширяющий наши возможности по поражению важных целей на расстоянии до 300 километров вглубь территории противника.

Литва намерена приобрести у США минимум 8 батарей реактивных систем залпового огня. Вильнюс и Вашингтон уже подписали соответствующий контракт. Эта сделка обойдется бюджету около 500 миллионов долларов. Планируется, что системы заступят на боевое дежурство в 2027 году.