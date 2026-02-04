Под личным контролем Президента: в ВС Беларуси продолжается внезапная проверка

Масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по распоряжению Президента Беларуси продолжается. Сегодня, 4 февраля, экзамен держит одна из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверяется техническое состояние вооружения, военной и специальной техники, а также наличие и качество хранения запасов материальных средств. Задача – снять с хранения и поставить в строй несколько машин. Завершающим этапом станет контрольный пробег.

Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил, которая продлится до весны. По ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава.